Regionali, Berlusconi: "Pirozzi vuol far vincere la sinistra". La replica: "Parole paradossali"

Che l'aria tra leader e outsider non fosse distesa era noto. Lo conferma il botta e risposta a distanza. Sergio Pirozzi contro Silvio Berlusconi, e viceversa. E' il Cavaliere a cominciare, in un'intervista rilasciata a Radio Radio, commentando la fuga in avanti del sindaco di Amatrice, sceso in campo un mese e mezzo prima che il centrodestra si decidesse nella scelta del suo leader, Stefano Parisi.

"Il signor Pirozzi ha deciso di candidarsi da solo senza chiedere nulla a nessuno, nemmeno un appuntamento - ha affermato Berlusconi - evidentemente aveva i suoi motivi, io non lo critico ma credo che l'unico effetto sia quello di dare possibilità di vincere alla sinistra. Noi abbiamo voluto una figura autorevole come Parisi protagonista del mondo del lavoro che è in grado di vincere e di governare bene".

A stretto giro la replica, ancor più dura, del candidato "dello scarpone", tutta costruita su metafore calcistiche. "Le parole del presidente Berlusconi riguardo la mia candidatura sono paradossali - risponde tramite nota stampa - viene imputata a me la responsabilità di una eventuale vittoria del campionato delle regionali del Lazio da parte della squadra del centrosinistra, quando il centrodestra ha scelto il suo mister a 35 giorni dalla finale del campionato. Una strategia che ricorda quelle delle ultime, disastrose campagne acquisti last minute dell'A.C. Milan, che hanno prodotto effetti disastrosi nella gestione sportiva della gloriosa società".

E ancora, "per quanto riguarda telefonate e appuntamenti rispondo al presidente Berlusconi spiegandogli che evidentemente i direttori sportivi che si sono occupati del campionato delle regionali del Lazio ricordano tanto quelli che hanno gestito nell'ultimo periodo della sua presidenza le scelte fatte a Milanello, scavalcando la sua figura a sua insaputa e mettendolo davanti al fatto compiuto. Pertanto mi sembra evidente che se c'è qualcuno che ha deciso di far perdere il campionato delle regionali alla squadra del centrodestra, non sono certo io, forse nemmeno il presidente, ma i suoi direttori sportivi. Alle donne e agli uomini del Lazio l'ardua sentenza sulle loro scelte".