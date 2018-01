Regionali: bagno di folla per il comitato elettorale di Palozzi a Grottaferrata

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Manca un mese e mezzo al voto delle Regionali 2018 e anche ai Castelli Romani si muovono i big dei partiti. Sabato è toccato al consigliere regionale di Forza Italia, Adriano Palozzi, che davanti a tante persone ha inaugurato il comitato elettorale centrale a Grottaferrata: una sede spaziosa, partecipata e aperta tutti i giorni ai cittadini. Adriano Palozzi è pronto all’avventura elettorale e si candiderà a Consiglio regionale del Lazio in occasione della prossima tornata del 4 marzo. “Tantissimi amici mi hanno regalato un’emozione splendida all’apertura del mio comitato elettorale a Grottaferrata – ha detto Adriano Palozzi -. Insieme a Laura Cartaginese, mia compagna di viaggio in questa avventura regionale, a Maurizio Gasparri e Francesco Aracri e tantissimi amministratori della provincia di Roma abbiamo dimostrato quanto il lavoro, la passione, la lealtà e la lungimiranza possano essere fattori fondamentali per unire una squadra su un grande progetto politico! Immaginiamo una regione diversa e un Italia diversa e per questo siamo impegnati! In questi avvincenti 40 giorni che mancano al voto dovremmo dimostrare di essere oltre alla squadra più coesa anche la squadra più forte! Avanti tutta amici miei! Vi voglio bene”, ha concluso il consigliere regionale in quota Forza Italia.