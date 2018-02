"La mia campagna ecologica: compenserò le emissioni prodotte con piantumazione alberi"

“La campagna elettorale, si sa, costa fatica e sforzi, non solo a chi come me è in corsa per le elezioni del 4 marzo, ma anche all’ambiente. È per questo che ho deciso di compensare tutte le emissioni di Co2 che produrrò fino al 4 marzo con la piantumazioni di alberi in Regione Lazio in collaborazione con AzzeroCO2”. L'annuncio è di Cristiana Avenali, consigliera regionale del Lazio uscente e candidata alle prossime elezioni regionali per il Partito democratico.

“Si tratta di un gesto concreto a cui tengo particolarmente, consapevole del fatto che l’ambiente è il tema cardine attorno al quale orbita il mio impegno in politica e che lo slogan della mia candidatura è proprio “La forza della natura”. La tutela dell'ambiente è alla base di un modello di sviluppo sostenibile che crea opportunità e nuove prospettive di crescita economica: determina lavoro, economia, diritti e una migliore qualità della vita per ognuno di noi. Le sette leggi di mia proposta che sono state approvate durante questi cinque anni in Regione Lazio parlano per me e per la mia esperienza da convinta ambientalista: dal verde urbano alla filiera corta, dalla mobilità sostenibile ai contratti di fiume fino alla sorveglianza degli esposti all'amianto, alla tariffa puntuale dei rifiuti e al rilancio del sistema delle aree protette della Regione” continua Avenali.



“In queste settimane saranno tante le iniziative a cui parteciperò sul territorio di Roma e dell’area metropolitana spostandomi con l’automobile, e poi ci sono i materiali che ho stampato grazie ai quali posso diffondere le cose che ho fatto da consigliera regionale uscente e i temi che mi impegno a portare avanti nei prossimi cinque anni. Ho scelto una carta certificata, quindi una carta ecologica e biodegradabile, mi sembra doveroso poter contribuire con un gesto come quello della piantumazione. Il grande sforzo che sto compiendo per far sì che le mie battaglie sull’ambiente e lo sviluppo sostenibile possano essere sempre più protagoniste in Regione Lazio passa anche attraverso queste scelte ed al progetto di veder crescere nuove piante, dando concretamente impulso a nuovi spazi verdi. Sono convinta che debba fare la mia parte nella creazione di una coscienza ecologica anche in campagna elettorale", conclude Cristiana Avenali.