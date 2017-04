Elezioni a Guidonia Montecelio: "Le primarie del Pd il 23 aprile per massima inclusione"

Si svolgeranno il 23 aprile le primarie per scegliere il candidato Sindaco del Partito Democratico alle elezioni amministrative che si svolgerannoa a Guidonia Montecelio il prossimo mese di giugno. E' quanto spiega in una nota il segretario del Pd provincia di Roma, Rocco Maugliani. "La situazione politica di Guidonia è in continua evoluzione e il Partito democratico segue con molta attenzione gli eventi con l'obiettivo di includere tutte le forze politiche e civiche interessate a dare una prospettiva vincente per il governo cittadino".

PRIMARIE A GUIDONIA - "Il Pd - aggiunge Maugliani - ha avviato un percorso interno per svolgere le primarie che restano lo strumento ultimo con il quale provvederemo a selezionare il nostro candidato sindaco. Tuttavia abbiamo il dovere di esplorare ogni possibilità prima di svolgere le primarie e per questa ragione riteniamo necessario lo slittamento della consultazione a domenica 23 aprile mentre la presentazione delle candidature è fissata per martedì 18 aprile dalle 18 alle 20 nella sede della Federazione provinciale. Invitiamo quindi tutti alla massima collaborazione nella gestione di una fase complessa del partito di Guidonia - conclude Maugliani - per raggiungere un successo fondamentale per la città in vista delle elezioni amministrative del prossimo 11 giugno".