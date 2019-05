Elezioni Monterotondo 2019, risultati sindaco

Per i risultati delle elezioni comunali del 26 maggio bisognerà aspettare lunedì sera. Se lo spoglio per le elezioni europee inizierà immediatamente dopo la chiusura dei seggi, previsto alle 23, quello per le amministrative prenderà il via lunedì alle 14.

Cinque in tutto i candidati in corsa per la carica di Sindaco di Monterotondo: storico feudo "rosso" dove la sinistra governa da decenni. Una sfida tutta al maschile quella delle amministrative di Monterotondo alla ricerca di un nuovo sindaco dopo che Mauro Alessandri, eletto prima nel 2009 e riconfermato cinque anni dopo, nel marzo del 2018 è decaduto dall'incarico assumendo quello di assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti della Giunta Zingaretti in Regione Lazio. Al suo posto, come reggente, il vicesindaco Antonino Lupi: storico primo cittadino.

Non appena disponibili pubblicheremo su questa pagina i risultati aggiornati in tempo reale.