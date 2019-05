Elezioni europee 2019, come si vota domenica 26 maggio

Al voto domenica 26 maggio per le elezioni europee. Le urne resteranno aperte dalle ore 7 alle ore 23. Ai fini delle votazioni, l'Italia viene divisa in cinque circoscrizioni elettorali: Nord-occidentale (circ. I), nord-orientale (circ. II), centrale (circ. III), meridionale (circ. IV), insulare (circ. V). Il Lazio, e quindi anche la Capitale, fa parte della circoscrizione centrale. E la scheda che gli elettori troveranno al seggio sarà di colore rosso.

Come si vota

Sono in tutto 17 le liste elettorali ammesse alle elezioni europee 2019. Quelle che supereranno la soglia di sbarramento del 4 per cento dei voti, entreranno all’Europarlamento per la prossima legislatura. Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa che verrà consegnata come da prassi al seggio, un segno X sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta. Si possono esprimere fino a tre preferenze per candidati della stessa lista, inserendo il nome e cognome, o anche solo il cognome della persona. Nel caso si esprimano tre preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento.

Gli elettori italiani che risiedono negli altri Stati membri dell’Unione europea e che non intendono votare per i membri dello Stato ove risiedono, possono votare per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi stessi presso i consolati d’Italia, gli istituti di cultura, le scuole italiane e gli altri locali messi a disposizione dagli Stati membri dell’Unione. Votando all'estero presso le sezioni elettorali istituite dagli Uffici Consolari, si vota per le liste dei candidati italiani presentate nella circoscrizione alla quale appartiene il Comune di iscrizione elettorale del votante.