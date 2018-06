Elezioni: a Fiumicino è Montino bis, le immagini della festa del Centrosinistra

Esterino Montino è nuovamente sindaco di Fiumicino per il secondo mandato consecutivo. Il candidato del centrosinistra ha vinto il ballottaggio e si conferma ancora primo cittadino del comune del litorale. Il distacco con lo sfidante Mario Baccini è netto. I numeri dicono 57,22% per Montino, 42,78% per Baccini.

La festa è iniziata un paio d'oro dopo i primi scrutini quando il Partito Democratico, supportato dalle altre coalizioni, è sceso in piazza Grassi. Tanti i fuochi d'artificio esplosi dal Ponte 2 Giugno. A festeggiare, tra gli altri, anche Monica Cirinnà moglie di Montino che ha vinto con 11713voti contro i 8932 di Baccini.