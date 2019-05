Elezioni europee 2019, i risultati a Roma e provincia

Elezioni europee, i risultati. Chiusi alle 23 i seggi, partirà immediatamente lo spoglio. I primi exit poll a urne chiuse a partire dalle 23. Elezioni, quelle europee, che nel corso di questa campagna elettorale hanno visto la città di Roma e l'amministrazione Raggi al centro delle polemiche tra gli alleati di governo. Un test quindi, l'ennesimo, per la giunta pentastallata della Capitale, a tre anni dall'elezione di Virginia Raggi a sindaca di Roma.

A Roma ha votato il 48,91% degli aventi diritto. Sui 2.294.000 di romani aventi diritto, ha votato 1.122.034. [AFFLUENZA MUNICIPIO PER MUNICIPIO]

Voto amministrativo in provincia di Roma. Ed anche qui il test per il Movimento Cinque Stelle è di quelli importanti. Sei i comuni sopra i 15.000 abitanti. Tra questi Civitavecchia, reduce da 5 anni di amministrazione a cinque stelle. Stesso destino anche per Nettuno. Test importanti anche a Tivoli, Ciampino e Monterotondo.



Ore 00.07 - Proiezioni Swg per La7

Ore 23.58 - Prima proiezione Rai: Lega al 30%, Pd 21,3% e M5s 20,2%



Ore 23 - Ecco i primi exit poll

Exit Poll La7: risultato elezioni europee

Lega 26.5 - 29.5; Pd 21-24%; M5s 20-23%

Exit Poll Rai: risultato elezioni europee

Lega 27-31%; Pd 21-25%; M5s 18,5- 22,5% Exit poll Sky Tg42: risultato elezioni europe ​Lega 27-30%; M5s 20-23; Pd 21,5-24,5; Fi 9-11; Fdi 5-7



Exit poll Sky Tg24: risultato elezioni europe

​Lega 27-30%; M5s 20-23; Pd 21,5-24,5; Fi 9-11; Fdi 5-7

Lega primo partito con il 27-30% dei consensi, seguito dal Pd al 21,5-24,5%, che sorpassa i 5stelle, fermi al 20-23%. Forza Italia tra il 9 e l'11% e Fratelli d'Italia al 5-7%. Mentre '+Europa' di Emma Bonino è data tra il 2 e il 4%. Questo l'istant poll di Quorum/ Youtrend per Sky Tg24. Il dato, si precisa, è una forchetta. Secondo le stesse rilevazioni La Sinistra si attesta tra l'1,5-3,5%; Europa Verde tra lo 0,5 e l'1,5. La voce 'Altri' oscilla tra il 3,5 e il 5,5%.

Exit poll Tecné per Matrix: risultato elezioni europee

Lega ​26-30%; M5S 18.5-22.5%; Pd 20.5-24.5%

In base agli exit poll Tecné per Matrix, alle elezioni europee in Italia, la Lega è tra il 26 e il 30%, il M5S è tra il 18,5 e il 22,5% e il Pd è tra il 20,5 e il 24,5%. Forza Italia sarebbe all'8%-12%, Fdi al 4%-7%, + Europa Italia in Comune al 2,5% -4,5%.