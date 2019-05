Elezioni comunali, in provincia di Roma sei comuni al ballottaggio. Fuori dai giochi il M5s

Tutti al ballottaggio, con il M5s fuori da tutte le corse alla poltrona di sindaco. Monterotondo, Ciampino, Nettuno, Tivoli, Civitavecchia, Palestrina. Nei sei comuni sopra i 15mila abitanti che andavano al voto in provincia di Roma, i risultati finali si avranno fra due settimane, domenica 9 giugno, quando i cittadini saranno chiamati di nuovo alle urne per la scelta tra i candidati al ballottaggio. Ecco i risultati, comune per comune.

A Ciampino è in testa il candidato del Partito democratico, e liste civiche, Giorgio Balzoni. Al primo turno ha ottenuto il 35,36% dei voti. Ma segue e tallona a brevissima distanza la candidata del centro destra Daniela Ballico al 33,12. Fuori dai giochi il M5s, il candidato Marco Bartolucci si è fermato al 16,4%.

Anche a Civitavecchia i grillini non ci saranno al ballottaggio. Qui però è la destra a farla da padrona. Ernesto Tedesco, candidato della Lega, sostenuto da una coalizione di centrodestra con annesse liste civiche, raggiunge infatti il 49%. Una vittoria mancata per un soffio. Sfiderà Carlo Tarantino, il candidato del centrosinistra, fermo al 22. A tre punti di distanza da Daniela Lucernoni, del M5s, che ha ottenuto il 19,34% dei consensi.

Ed è ancora sfida sinistra-destra nel comune di Monterotondo. Si rincorrono i due candidati. In testa Riccardo Varone, del centrosinistra, che sfiora il 45%, segue al 37 l'aspirante sindaco di centrodestra, quota Lega, Simone Di Ventura. Al 16% invece il candidato del Movimento Cinque Stelle Alberto Pagliuca.

Si andrà al ballottaggio il 9 giugno anche a Nettuno. Qui a scontrarsi saranno il candidato di centrodestra Alessandro Coppola (Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, UdC e lista Alessandro Coppola sindaco) e Waldemaro Carmelo Marchiafava (Democratici, Patto per Nettuno, Lista Marchiafava). Il primo al 40,58% delle preferenze, il secondo al 24,54. Una differenza importante, che premia il centrodestra. Niente da fare invece per il Movimento Cinque Stelle. Il candidato Mauro Rizzo raggiunge a stento il 12%.

A Tivoli è invece avanti Giuseppe Proietti, il candidato "civico" senza simboli di partito ma con 12 liste a suo sostegno e il 45,70% del consenso raggiunto al primo turno. Segue il candidato di centrodestra Vincenzo Tropiano, ma con notevole distacco, al 21,91%. Risultato a una cifra invece per Rosa Saltarelli, del Movimento Cinque Stelle, ferma al 6,53%.

Idem nel comune di Palestrina. Anche qui gli elettori torneranno alla urne il 9 giugno. Due gli sfidanti. In testa Manuel Magliocchetti, candidato sindaco di centrosinistra, che ha raggiunto al primo turno il 43,26% dei voti, segue Mario Moretti, candidato del centrodestra, fermo al 28. Non aveva candidati il Movimento Cinque Stelle.