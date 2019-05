Elezioni europee 2019, a Roma flop di Casapound e Forza Nuova

Quattromilaseicentouno voti per CasaPound. Millecinquanta voti per Forza Nuova. Alle elezioni europee l'estrema destra fa flop a Roma, non raccogliendo i profitti delle proteste di Torre Maura e Casal Bruciato. Una batosta clamorosa quella delle europee, tutta nei numeri.

I fascisti del terzo millennio si fermano allo 0,42%, quelli di Forza Nuova invece non raggiungono neanche lo 0,1, attestandosi allo 0,09. Una batosta che nei territori di provenienza dei militanti storici e più attivi della Capitale, tra l'altro coincidenti con quelli delle proteste di queste settimana, si fa ancora più pesante.

Male a Torre Maura e Casal Bruciato

Nel VI municipio infatti sono 409 i voti raccolti, pari allo 0,53%. Non a meglio nel IV, territorio di provenienza di Mauro Antonini, candidato presidente alle scorse elezioni regionali: 471 i voti pari allo 0,67% dei voti totali. Nel X municipio, dove due anni fa fu eletto consigliere Luca Marsella, solo 510 i voti raccolti, pari allo 0,61%.

Molto molto peggiore la perfomance di Forza Nuova con 116 voti nel VI municipio, 74 nel IV e 57 nel X.

Una perfomance in controtendenza con la visibilità raccolta dai due movimenti di estrema destra, auto proclamati partiti di periferia ma che in periferia evidentemente non raccolgono i consensi millantati. "Colpa" anche dell'esplosione della Lega di Matteo Salvini, capace di assorbire il malcontento su temi quali immigrazione e rom e di portare all'incasso elettorale il sentimento popolare.