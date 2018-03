VIDEO | Elezioni, il premier Gentiloni in coda al seggio per votare: strette di mano e selfie

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Il premier Paolo Gentiloni arriva al seggio di via Daniele Manin, nel quartiere Esquilino, intorno alle 9:30 in compagnia della moglie Emanuela Mauro. Si mette in coda ed attende il suo turno, tra strette di mano e selfie con gli elettori presenti.

“Passi pure presidente”, dice un signore alla testa della coda per votare alla sezione 27. “No assolutamente - dice la moglie del Premier - facciamo la fila”. Volto rilassato, Paolo Gentiloni attende il suo turno per poi entrare al seggio. Saluta i presenti e la stampa e commenta positivamente il fatto che ci sia coda per votare.