Politiche, Camera | Ciocchetti (Noi con l’Italia): “Sarà un testa a testa con Gentiloni, ma vincerò”

In vista delle elezioni politiche del 4 marzo, RomaToday ha deciso di interpellare alcuni candidati ai collegi uninominali per capire come pensano di rappresentare la Capitale nel nuovo Parlamento.

Luciano Ciocchetti, già consigliere comunale di Roma (dal 1989 al 1993 e rieletto nel 1997), deputato in tre diverse legislature e vicepresidente della Regione Lazio durante la giunta Polverini, è candidato alla Camera dei Deputati al collegio Uninominale - 01 Trionfale con “Noi con l’Italia”, nella coalizione di centrodestra.

L’intervista di Ginevra Nozzoli.