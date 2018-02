Elezioni 4 marzo, tessere elettorali senza il sistema TuPassi. Gli orari

La macchina capitolina scalda i motori in vista della prossima tornata elettorale del 4 marzo. Due le attività su cui si muove la macchina organizzativa. Da un lato le tessere elettorali, con gli uffici impegnati per far fronte alle richieste e al ritiro. Dall'altro le operazioni di voto, con il reperimento di personale per le funzioni di rappresentante del Comune.

Tessere elettorali

Le tessere elettorali possono essere richieste presso tutti i Municipi oppure presso il Servizio Elettorale Centrale di Via Petroselli 50, a prescindere dal domicilio e senza utilizzazione del servizio di prenotazione TuPassi, dai cittadini che l’abbiano smarrita, esaurita, deteriorata o non ritirata. I Municipi ed il Servizio Elettorale Centrale sono a disposizione per il rilascio delle tessere nei normali orari di ufficio.

"Per quanto riguarda le tessere dei nuovi iscritti", il Comune di Roma spiega "che sono state spedite tramite raccomandata ai rispettivi domicili. Si rende noto che le medesime dovrebbero essere tutte consegnate entro breve termine. In caso di mancata consegna, in prossimità della giornata di votazione, potrà essere rilasciato l’attestato sostitutivo della tessera elettorale".

Gli orari

Gli orari degli uffici di via Petroselli.

Orari di Apertura Straordinaria al Pubblico

lunedì 26 febbraio dalle ore 8:30 alle ore 17:30

martedì 27 febbraio dalle ore 8:30 alle ore 17:30

mercoledì 28 febbraio dalle ore 8:30 alle ore 17:30

giovedì 1 marzo dalle ore 8:30 alle ore 17:30

venerdì 2 marzo dalle ore 8:30 alle ore 18:00

sabato 3 marzo dalle ore 9:00 alle ore 18:00

domenica 4 marzo dalle ore 7:00 alle ore 23:00

Mancano i rappresentanti del Comune

Intanto il 14 febbraio è partita una circolare "urgentissima" per reperire ulteriore personale per le funzioni di rappresentante del Comune. A firmarla è il dirigente Stefano Andreangeli. Vi si legge: "Ad oggi, vista la carenza di istanze presentate, per la copertura di varie zone di Roma (in particolare zona Nord) ed anche del serggio Estero di Castelnuovo di Porto, si rinnova la richiesta di personale di categoria B, C e D appartenente alle famiglie professionali economico-amministrativa, tecnica e del settore educativo scolastico".

Nella stessa circolare si fa riferimento agli orari dello spoglio. Lo scrutinio per Senato e Camera verrà effettuato a partire dalle 23 di domenica 4 marzo, mentre quello per la Regione Lazio verrà effettuato a partire da lunedì 5 marzo alle 14.

Al seggio anche senza carta d'identità

C'è poi una novità. La circolare numero 4 del 2018 della Prefettura di Roma autorizza a poter identificare gli elettori ai seggi mediante la ricevuta della richiesta di carta d'identità elettronica.