Cantava "Pd Pd non tu reggae più" al comizio pro Raggi, ora Santamaria appoggerà la moglie candidata con Renzi

Da artista simbolo a sostegno dell'attuale sindaca, a sostenitore di Francesca Barra candidata dai dem in Basilicata. La spiegazione in un video

Cantava "Pd Pd non tu reggae più" per sostenere Virginia Raggi. Oggi, a meno di due anni di distanza dalla campagna elettorale che ha portato al governo della città l'esponente pentastellata, Claudio Santamaria ha cambiato idea: non solo il Pd è diventato sopportabile, ma addirittura avrà il suo sostegno. Merito della sua novella sposa, Francesca Barra, giornalista televisiva e da qualche giorno ufficialmente in corsa per l'uninominale proprio con il partito democratico.

Da sabato, da quando cioè il nome della consorte è comparso nelle liste di Renzi, tutti, grillini e non, si sono chiesti cosa avrebbe fatto Claudio Santamaria. Diventato simbolo di quegli artisti che hanno appoggiato Virginia Raggi e il MoVimento, ieri l'attore ha voluto rispondere alla domanda. Lo ha fatto con un video su Instagram. "Rispondo ad una domanda che ci state facendo da diverse ore", attacca nel video Santamaria, "cioè se sosterrò mia moglie Francesca nella sua campagna politica. La mia risposta è sì".

"Sosterrò mia moglie perché credo in lei", continua, "nella sua passione, nel suo impegno e nella sua onestà e nel sogno che ha sin da ragazzina, ovvero quello di realizzare, promuovere e proteggere la sua regione Basilicata che ama alla follia, per cui è disposta ad affrontare una durissima battaglia senza paura, non certo per ottenere una poltrona ma anzi, rinunciando ad una più sicura e ben più comoda poltrona da giornalista", spiega Santamaria nel video su Instagram.

"Francesca è sempre stata in prima linea nella difesa dei più deboli", aggiunge, "si è sempre spesa per delle battaglie civili importanti, come mafia, senza tetto, migranti, legalità, cyberbullismo. Quindi sarò con lei con il cuore e con la mia presenza".