Elezioni Senato Uninominale: i risultati del collegio Lazio 4 Collatino

Nell'uninominale si sfideranno Paolo Quinto, capo segreteria della ministra Anna Finocchiaro, per il Pd e Pierpaolo Sileri per i 5 stelle, chirurgo che ha denunciato il rettore dell'università di Tor Vergata per presunte irregolarità nell'assegnazione delle cattedre. Corre invece per il centrodestra Lavinia Mennuni. Per Liberi e Uguali la senatrice uscente Loredana De Petris. [QUI TUTTO SULLA SFIDA]

Candidati uninominali e liste Voti % LAVINIA MENNUNI 78.871 32,86 LEGA 27.561 11,87 FORZA ITALIA 27.096 11,67 FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 21.720 9,36 NOI CON L'ITALIA - UDC 1.315 0,56 PIERPAOLO SILERI 77.946 32,47 MOVIMENTO 5 STELLE 73.963 31,87 PAOLO QUINTO 60.643 25,26 PARTITO DEMOCRATICO 48.290 20,81 +EUROPA 8.783 3,78 ITALIA EUROPA INSIEME 1.172 0,50 CIVICA POPOLARE LORENZIN 995 0,42 LOREDANA DE PETRIS 9.764 4,06 LIBERI E UGUALI 9.200 3,96 FULVIO PARISI 4.369 1,82 POTERE AL POPOLO! 4.057 1,74 ANTONELLA BURZA 3.531 1,47 CASAPOUND ITALIA 3.306 1,42 MARIA RITA MARINETTI 1.488 0,62 IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 1.390 0,59 ALESSANDRA CARMENATI 1.402 0,58 PARTITO COMUNISTA 1.318 0,56 ALESSANDRA MORELLI 842 0,35 ITALIA AGLI ITALIANI 808 0,34 ANTONIO DI STEFANO 476 0,19 DEMOCRAZIA CRISTIANA 432 0,18 NAZZARENA DESIDERI 272 0,11 PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 249 0,10 ORFEO NOTARISTEFANO 222 0,09 LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE 203 0,08 DOMENICO RINELLI 171 0,07 PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA 153 0,06