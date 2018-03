Elezioni Senato Uninominale: i risultati del collegio Lazio 3 Portuense

Nel collegio Lazio 3 il Pd schiera Pina Maturani, vicecapogruppo dem al Senato, in corsa contro Paola Binetti per il centrodestra, e Mauro Vaglio presidente dell'ordine degli avvocati di Roma per i Cinque Stelle. A battersi per Liberi e Uguali sarà invece Antonello Ciancio. [QUI TUTTO SULLA SFIDA]

Candidati uninominali e liste Voti % PAOLA BINETTI 79.532 30,34 LEGA 27.949 11,02 FORZA ITALIA 26.733 10,54 FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 21.714 8,56 NOI CON L'ITALIA - UDC 1.591 0,62 MAURO VAGLIO 79.043 30,15 MOVIMENTO 5 STELLE 74.964 29,56 GIUSEPPINA MATURANI DETTA PINA 76.051 29,01 PARTITO DEMOCRATICO 58.584 23,10 +EUROPA 13.346 5,26 ITALIA EUROPA INSIEME 1.483 0,58 CIVICA POPOLARE LORENZIN 1.126 0,44 ANTONIO CIANCIO DETTO ANTONELLO 13.478 5,14 LIBERI E UGUALI 12.836 5,06 LAURA LONGO 5.372 2,04 POTERE AL POPOLO! 5.083 2,00 FEDERICA MARIA PETRUCCI 3.192 1,21 CASAPOUND ITALIA 3.041 1,19 GUIDO MASTROBUONO 1.617 0,61 IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 1.533 0,60 ILARIA RAGGI 1.582 0,60 PARTITO COMUNISTA 1.467 0,57 MASSIMO MOSCA 865 0,33 ITALIA AGLI ITALIANI 834 0,32 GERMANO BERNARDINI 559 0,21 DEMOCRAZIA CRISTIANA 536 0,21 JACOPO ESTEVAN RENDA 309 0,11 PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 288 0,11 ROBERTO SCORZONI 309 0,11 LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE 279 0,11 MICHELE POLINI 171 0,06 PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA 163 0,06 TOTALE Uninominale 262.080 100,0