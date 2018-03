Elezioni Senato Uninominale: i risultati del collegio Lazio 2 Tuscolano

Nel collegio Lazio 2 corre per il Movimento Cinque Stelle Paola Taverna, senatrice uscente e big pentastellata. In campo per il Pd il socialista Oreste Pastorelli, per Leu Giulia Urso, segretaria storica della sezione del Pd di via dei Giubbonari. A destra per la coalizione di Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega Maria Grazia Cacciamani, imprenditrice e portavoce di Fdi nel VII municipio. [QUI TUTTO SULLA SFIDA]

Candidati uninominali e liste Voti % PAOLA TAVERNA 73.139 34,41 MOVIMENTO 5 STELLE 69.018 33,65 MARIA GRAZIA CACCIAMANI 65.708 30,91 LEGA 25.599 12,48 FORZA ITALIA 21.076 10,27 FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 17.082 8,32 NOI CON L'ITALIA - UDC 962 0,46 ORESTE PASTORELLI 51.378 24,17 PARTITO DEMOCRATICO 41.361 20,16 +EUROPA 7.096 3,46 ITALIA EUROPA INSIEME 1.010 0,49 CIVICA POPOLARE LORENZIN 730 0,35 GIUSEPPA URSO DETTA GIULIA 9.769 4,59 LIBERI E UGUALI 9.267 4,51 MARIA VITTORIA MOLINARI 5.254 2,47 POTERE AL POPOLO! 4.977 2,42 AUGUSTO SINAGRA 2.810 1,32 CASAPOUND ITALIA 2.655 1,29 CINZIA MARIANI 1.457 0,68 PARTITO COMUNISTA 1.360 0,66 BERNARDA RAUCCI 1.194 0,56 IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 1.124 0,54 CARLO MORGANTI 842 0,39 ITALIA AGLI ITALIANI 805 0,39 ELEONORA MOSTI 413 0,19 DEMOCRAZIA CRISTIANA 401 0,19 ANDREA MARIA PENSABENE 267 0,12 PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 253 0,12 FLAVIO CARIANI 188 0,08 LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE 174 0,08 STEFANO COVELLO 127 0,05 PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA 118 0,05