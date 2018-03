Elezioni Senato Uninominale: i risultati del collegio Lazio 1 Gianicolense

Duello a sinistra nel collegio Lazio 1 tra Emma Bonino, leader radicale della lista +Europa e nome della coalizione del centrosinistra, e Laura Lauri, presidente nazionale di Sinistra Italiana schierata per Liberi e Uguali. A destra corre Federico Iadicicco, esponente di Fratelli d'Italia e promotore del Family Day. Per il M5s in campo Claudio Consolo, docente della Sapienza. [QUI TUTTO SULLA SFIDA]

Candidati uninominali e liste Voti % EMMA BONINO 93.645 38,74 PARTITO DEMOCRATICO 62.076 27,33 +EUROPA 19.109 8,41 ITALIA EUROPA INSIEME 2.487 1,09 CIVICA POPOLARE LORENZIN 1.642 0,72 FEDERICO IADICICCO 77.353 32,00 FORZA ITALIA 30.022 13,21 LEGA 22.488 9,90 FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 21.333 9,39 NOI CON L'ITALIA - UDC 1.749 0,77 CLAUDIO CONSOLO 45.823 18,96 MOVIMENTO 5 STELLE 43.050 18,95 LAURA LAURI 13.129 5,43 LIBERI E UGUALI 12.244 5,39 FABRIZIO BURATTINI 4.984 2,06 POTERE AL POPOLO! 4.703 2,07 VINCENZINA DONATELLA MORELLI 2.270 0,93 CASAPOUND ITALIA 2.124 0,93 MARIO ADINOLFI 1.556 0,64 IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 1.386 0,61 ALFONSO GALDI 944 0,39 PARTITO COMUNISTA 887 0,39 ALESSIA AUGELLO 634 0,26 ITALIA AGLI ITALIANI 595 0,26 LUIGI INTORCIA 608 0,25 DEMOCRAZIA CRISTIANA 567 0,24 IRENE CAPORALE 256 0,10 PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 230 0,10 GIUSEPPE MOESCH 236 0,09 PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA 209 0,09 FRANCESCA MARIA ANNA RAGA 227 0,09 LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE 206 0,09 TOTALE Uninominale 241.665 100,00