Elezioni Camera Uninominale: i risultati del collegio 11 Primavalle

Spoglio dalle 23 di domenica 4 marzo. Non appena disponibili pubblicheremo i risultati

Per il territorio di Primavalle, Pisana e Aurelio, a cavallo tra municipio XII e XIII la sfida è tra due ex minisindaci. Cristina Maltese per il Pd, alla guida di Monteverde nella scorsa consiliatura, unica dem eletta al primo turno in tutti i municipi (era il 2013) e Pasquale Calzetta per il centrodestra, presidente del municipio IX (allora XII) nel 2008. I Cinque Stelle candidano Emanuela Del Re, ricercatrice universitaria esperta di migrazioni e rifugiati. Per Leu il nome è quello di Alessandro Belluccio. [TUTTO SULLA SFIDA]