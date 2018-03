Elezioni Camera Uninominale: i risultati del collegio 09 Fiumicino

Spoglio dalle 23 di domenica 4 marzo. Non appena disponibili pubblicheremo i risultati

Nessun volto di peso nel collegio del comune di Fiumicino che comprende anche l'area di Ostia e litorale romano. Tutte new entry o quasi. Per i grillini è la volta di Emilio Carelli, giornalista ex direttore di Sky Tg24, che spera in buoni risultati dati i numeri delle ultime amministrative. Sfidato dal Pd con Tobia Zevi, 34 anni, proveniente dallo staff del premier Gentiloni. A destra se la gioca Domenico Menorello, di Energie per l'Italia. E' il secondo collegio ceduto al movimento di Stefano Parisi, in coalizione con il centrodestra e candidato alle regionali dal Lazio. [TUTTO SULLA SFIDA]