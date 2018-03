Elezioni Camera Uninominale: i risultati del collegio 08 Ardeatino

Spoglio dalle 23 di domenica 4 marzo. Non appena disponibili pubblicheremo i risultati

Già minisindaca dell'Eur nonché fedelissima di Maria Elena Boschi, Patrizia Prestipino corre per i democrat nel collegio ottavo. La sfida per il centrodestra il consigliere comunale e coordinatore romano di Forza Italia Davide Bordoni. I Cinque Stelle pescano ancora nella società civile mettendo in campo Daniele Piva, avvocato penalista del Foro di Roma. Antonio Bertolini corre per Leu. [ollegio_ardeatino-2]