Elezioni Camera Uninominale: i risultati del collegio 07 Pomezia

Spoglio dalle 23 di domenica 4 marzo. Non appena disponibili pubblicheremo i risultati

Nel settimo collegio che comprende il comune di Pomezia ma anche quello di Ciampino e le aree di Cecchignola e Morena, la sfidante del Pd è Luigina Di Liegro, nipote del fondatore della Caritas, nonché ex assessore comunale (della giunta Marino) e regionale (sotto la presidenza Marrazzo). Il posto a destra è invece lasciato a Guglielmo Vaccaro di Energie per l'Italia, la formazione capitanata da Stefano Parisi, il candidato scelto dalla coalizione per la corsa alla regione Lazio. Sul fronte dei grillini è in campo Marco Bella, ricercatore in Chimica alla Sapienza e redattore del Fatto Quotidiano. Per Leu corre Antonio Di Lisa. [TUTTO SULLA SFIDA]