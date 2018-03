Elezioni Camera Uninominale: i risultati del collegio 06 Tuscolano

Spoglio dalle 23 di domenica 4 marzo. Non appena disponibili pubblicheremo i risultati

Nell'area territoriale del Tuscolano-Cinecittà, corre per il Partito Democratico Ileana Argentin, deputata uscente portavoce dei diritti dei disabili. La sfida a destra è con Fabio Rampelli, vero signore delle tessere in Fratelli d'Italia, deus ex machina del partito a capo della corrente dei "gabbiani", una cerchia ristretti di ex missini suoi fedelissimi. Per i cinque stelle invece abbiamo Felice Mariani, ex medaglia olimpica nel Judo e allenatore della nazionale olimpica. Flavia Leuci corre invece per Liberi e Uguali, ex dem appoggiò Zingaretti alle elezioni del 2013. [TUTTO SULLA SFIDA]