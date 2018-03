Elezioni Camera Uninominale: i risultati del collegio 05 Torre Angela

Spoglio dalle 23 di domenica 4 marzo. Non appena disponibili pubblicheremo i risultati

Il quinto collegio si estende per buona parte di Roma est. Territorio non facile per il Pd, cavallo di battaglia invece per il Movimento Cinque Stelle. Non a caso, i due schieramenti mettono in campo nomi importanti. Matteo Orfini, presidente del Pd, per il centrosinistra, Lorenzo Fiorammonti, giovane economista di 39 anni, "cervello in fuga" prima in Germania poi in Sudafrica, nemico giurato del Pil e sostenitore di indici alternativi nella misurazione del livello generale di benessere, come lo sviluppo sostenibile. Il feeling con i Cinque Stelle è stato immediato. Il centrodestra posiziona qui Barbara Mannucci, classe '82, ex piddiellina oggi con la Lega di Salvini. [TUTTO SULLA SFIDA]