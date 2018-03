Elezioni Camera Uninominale: i risultati del collegio 02 Montesacro

Non appena disponibili pubblicheremo qui, su questa pagina i risultati del collegio 2 Montesacro (Parioli, Salario, Nomentano, Tor di Quinto).

Nel territorio della "Roma bene" il Partito democratico ha scelto un big, il ministro uscente Marianna Madia. A destra per la coalizione di Berlusconi, Meloni e Salvini troviamo Maria Teresa Bellucci, classe '72, professoressa di Psicologia alla Sapienza, presidente del Modavi onlus nonchè ex dirigente del Comune di Roma. Per il M5s Claudia Giacchetti, whistleblower dell'Agenzia delle Dogane, dove ha lavorato da funzionaria denunciandone irregolarità e subendo discriminazioni. In lizza per Leu la consigliera uscente, e già candidata al II municipio, Giovanna Maria Seddaiu, impegnata da sempre nelle tematiche di immigrazione e accoglienza. [TUTTO SULLA SFIDA]