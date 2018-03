Elezioni Camera Uninominale: i risultati del collegio 01 Trionfale

Non appena disponibili pubblicheremo qui, su questa pagina i risultati del collegio 01 Trionfale.

Nel cuore di Roma, da sempre bacino di voti del centrosinistra, il Partito Democratico ha schierato la carta più forte, il premier uscente Paolo Gentiloni. Il centrodestra ha schierato Luciano Ciocchetti, ex Udc oggi esponente di Conservatori e Riformisti di Raffaele Fitto, la famosa "quarta gamba". Per i grillini corre invece Angelo Cirulli, l'imprenditore schierato in difesa dei risparmiatori truffati di Banca Etruria. Per Leu (Liberi e Uguali) Filippo Miraglia, vicepresidente dell'Arci, alla sua prima discesa in campo. CasaPound schiera invece qui Simone Di Stefano che dei fascisti del terzo millennio è anche il leader. [TUTTO SULLA SFIDA QUI]