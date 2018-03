Elezioni, exit poll e risultati. Tutti gli aggiornamenti

Chi ha vinto le elezioni? E' la domanda di tutti gli italiani in queste ore. La caccia a sondaggi clandestini, spesso fake, a proiezioni, indiscrezioni, exit poll non autorizzati, finirà alle 23 quando si chiuderanno i seggi. Alle 23.01 inizieranno ad essere diffusi i primi exit poll ufficiali. Qui su questa pagina aggiorneremo su quelli che sono le informazioni e le dichiarazioni che man mano emergeranno.

00.40 -

00.35 - Proiezioni Swg (LA7) (Copertura 40%) - Coalizioni Senato, CENTRODESTRA: 36,5% MOVIMENTO 5 STELLE: 33,6% CENTROSINISTRA: 22,4% LIBERI E UGUALE: 3,3%

00.25 - "Se i dati saranno confermati sarà un trionfo dei 5 stelle, un'apoteosi. Tutti dovranno venire a parlare con noi e lo faranno nel segno della trasparenza". Lo diceAlessandro Di Battista commentando i dati elettorali.

00.10 - Proiezioni Swg La7, Liste Senato.

Pd: 18,7%

+Europa: 2,6%

Altri centrosinistra: 1,3%

FI: 14,1%

Lega: 17,3%

FdI: 4,2%

NcI: 1,0%

M5S: 33,1%

LeU: 3,3%

23.45 - I seggi della Camera secondo gli IN HOUSE POLL OPINIO (RAI) - STIMA SEGGI TOTALI CAMERA (PROPORZIONALI + UNINOMINALI)

CENTROSINISTRA: 115-155 seggi

CENTRODESTRA: 225-265

M5S: 195-235

LEU: 12-20

COLLEGI INCERTI: 39

23.40 - "Con questi dati la somma del Pd con Leu, e la lista di Insieme e l'Svp che erano all'interno del nostro partito danno lo stesso risultato del 2013". Lo dice Ettore Rosato, presidente dei deputati del Pd a Porta a Porta.

23.35 - IN HOUSE POLL TECNE’ (MEDIASET) - LISTE CAMERA

Pd: 18,5-22,5%

+Europa: 2-4%

FI: 12-16%

Lega: 12-16%

FdI: 4-6%

NcI: 0,5-2,5%

M5S: 29-33%

LeU: 3,5-5,5%

23.28 - "Se il dato degli exit poll verra' confermato sara' un risultato straordinario, storico. Il Movimento cinque stelle sara' il pilastro del prossimo Parlamento". Lo dice Alfonso Bonafede, commentando i dati degli exit poll



23.25 - IN HOUSE POLL TECNE’ (MEDIASET) - Divisione SEGGI CAMERA

PD: 77-87 seggi

+EU: 9-15

FI: 56-66

LEGA: 56-66

FDI: 19-25

M5S: 124-134

LEU: 14-20

ALTRI: 1-3

Elezioni Regione Lazio 2018: risultati exit poll

Ore 23.10 - Exit poll Rai Elezioni Regionali Lazio 2018. Nicola Zingaretti viene dato in vantaggio con una forchetta tra il 30 e il 34 per cento. La forchetta più alta di Stefano Parisi, 30%, sfiora la leadership del candidato del centrosinistra. Parisi è secondo tra il 26 e il 30%. Terza Roberta Lombardi 25 e 29%.





23.03 - Exit poll Rai: M5s (31,5%) Lega (16% come Forza Italia). Crollo Pd (21%). Leu al 4%

Chi ha vinto le elezioni, exit poll e risultati. Tutti gli aggiornamenti

Grande attesa nella Capitale per il voto nei collegi. Di seguito i link per le singole sfide



Risultati ed exit poll regionali Lazio 2018

Risultati elezioni, exit poll e risultati. Tutti gli aggiornamenti

Per sapere chi ha vinto le elezioni regionali del Lazio 2018 sarà necessario attendere la serata di domani. Lo spoglio infatti in questo caso avrà inizio lunedì 5 marzo alle 15. Già questa sera però saranno diffusi i primi exit poll per le regionali Lazio 2018.