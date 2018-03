Elezioni 2018, i parlamentari eletti a Roma e nel Lazio

Quattro collegi al centrosinistra, sei al Movimento Cinque Stelle e uno al centrodestra per quanto riguarda la Camera. Tre al Movimento Cinque Stelle e uno al centrosinistra e centrodestra al Senato. I collegi uninominali hanno emerso definitivamente i loro verdetti. Assegnati i due collegi fino a ieri in bilico. Hanno prevalso al Collatino il candidato grillino e al Portuense la Binetti, per il centrodestra.

Roma 01 Trionfale

Il premier uscente Paolo Gentiloni si aggiudica il collegio uninominale della Camera Roma 1 Trionfale con 47.737 preferenze. Lo sfidante del centrodestra Luciano Ciocchetti, ex Udc esponente di Conservatori e Riformisti di Raffaele Fitto, è arrivato a 35.014, e Angelo Cirulli, imprenditore schierato in difesa dei risparmiatori truffati di Banca Etruria, a 18.987. Da segnalare come in questo collegio manchino 4 sezioni da scrutinare che a questo punto saranno verosimilmente.

Elezioni Camera Uninominale: i risultati del collegio 01 Trionfale

Roma 02 Montesacro

Il ministro uscente della Funzione pubblica, Marianna Madia, sui aggiudica il collegio uninominale Roma 2 Montesacro con 45.451 preferenze. Staccata la sfidante del centrodestra Maria Teresa Bellucci, prof di Psicologia alla Sapienza e presidente dei volontari del Modavi onlus, arrivata a 39.872, e la pentastellata Claudia Giacchetti, whistleblower dell'Agenzia delle Dogane, a 22.332.

Elezioni Camera Uninominale: i risultati del collegio 02 Montesacro

Roma 03 Castel Giubileo

Annagrazia Calabria, classe '82, ex coordinatrice nazionale della Giovane Italia, si aggiudica il collegio uninominale di Roma 3 Castel Giubileo con 54.612 preferenze. Surclassati i due esponenti del centrosinistra, impegnati in un derby: uno dei fondatori di Leu, Alfredo D'Attorre, ex Pd, e Lorenza Bonaccorsi, deputata renziana uscente, sono arrivati rispettivamente a 6.201 e 40.525 preferenze. Riccardo De Angelis del M5S si e' fermato a quota 50.177. Per il risultato definitivo mancano 2 sezioni su 281.

Elezioni Camera Uninominale: i risultati del collegio 03 Castel Giubileo

Roma 04 Collatino

Massimiliano De Toma, presidente di Federmoda Roma dal 2013 ed esponente del M5S, si aggiudica il collegio uninominale della Camera Roma 4 Collatino con 51.389 preferenze. Staccati gli sfidanti Renata Polverini, ex governatrice del Lazio, arrivata a 45.380, Cesare San Mauro, professore di diritto dell'economia alla Sapienza e candidato del Pd, a 36.158, e Roberta Agostini, deputata uscente ex Dem ora Leu, a 6.341.

Elezioni Camera Uninominale: i risultati del collegio 04 Collatino

Roma 05 Torre Angela

Il teorico del 'No Pil' Lorenzo Fioramonti, indicato da Luigi Di Maio come eventuale ministro dello Sviluppo economico, si è aggiudicato il collegio Uninominale Roma 5 Torre Angela con 56.336 preferenze. Asfaltato il presidente del Pd Matteo Orfini, arrivato a 31.838. Per lui "ripescaggio" grazie al proporzionale. Meglio il risultato di Barbara Mannucci, classe '82, ex piddiellina oggi con la Lega, con 49.603 preferenze.

Elezioni Camera Uninominale: i risultati del collegio 05 Torre Angela

Roma 06 Tuscolano

Con 38.494 preferenze, Felice Mariani, bronzo ai Giochi di Montreal 1976 nel judo e in passato allenatore della Nazionale, si aggiudica il collegio Uninominale della Camera Roma 6 Tuscolano. Fabio Rampelli, esponente di spicco di Fdi, si è fermato a 33.754 voti, qualcuno in piu' di Ileana Argentin, deputata uscente del Pd e portavoce dei diritti dei disabili, terza a 32.975 preferenze.

Elezioni Camera Uninominale: i risultati del collegio 06 Tuscolano



Roma 07 Pomezia

Con 63.731 preferenze, Marco Bella, ricercatore in Chimica Organica con un blog sul 'Fatto', si aggiudica il collegio uninominale Roma 6, che va da Pomezia a Ciampino fino a Cecchignola e Morena. Staccata la sfidante del Pd Luigina Di Liegro, nipote del fondatore della Caritas ed ex assessore comunale della giunta Marino e Marrazzo, arrivata a 32.506. Guglielmo Vaccaro di Energie per l'Italia, in corsa per il centrodestra, è arrivato a 49.978 preferenze.

Elezioni Camera Uninominale: i risultati del collegio 07 Pomezia

Roma 08 Ardeatino

Con 50.336 preferenze, l'esponente del Pd Patrizia Prestipino, turborenziana, si aggiudica il collegio uninominale della Camera Roma 8 Ardeatino. Battuto il consigliere comunale e coordinatore romano di Forza Italia Davide Bordoni, arrivato a 42.180 voti, e Daniele Piva, avvocato penalista del Foro di Roma e in corsa per il M5S, con 40.012.

Elezioni Camera Uninominale: i risultati del collegio 08 Ardeatino

Roma 09 Fiumicino

Con 66.721 preferenze, Emilio Carelli, giornalista ex direttore di Sky Tg24, si aggiudica collegio uninominale della Camera Roma 9 Fiumicino. Battuti gli sfidanti Tobia Zevi, 34 anni, renziano della prima ora e proveniente dallo staff del premier Gentiloni, arrivato a 33.571 voti e Domenico Menorello, di Energie per l'Italia, a 454.605.

Elezioni Camera Uninominale: i risultati del collegio 09 Fiumicino

Roma 10 Gianicolense

Con 43.487 preferenze, il Radicale Riccardo Magi, in corsa per il centrosinistra, si aggiudica il collegio uninominale della Camera Roma 10 Gianicolense. Staccati la candidata del centrodestra, Olimpia Tarzia, animatrice di molte battaglie cattoliche pro-life, arrivata a quota 40.261, e la 'Iena' Dino Giarrusso, a 36.401 voti. Per il dato definitivo mancano 5 sezioni su 257.

Elezioni Camera Uninominale: i risultati del collegio 10 Gianicolense

Roma 11 Primavalle

Con 39.550 preferenze, è Emanuela Claudia Del Re, docente universitaria e candidata del M5S, ad aggiudicarsi il collegio uninominale 11 di Roma, nelle zone Primavalle, Pisana e Aurelio, a cavallo tra municipio XII e XIII. Concluso lo spoglio nelle 221 sezioni, Pasquale Calzetta, candidato del centrodestra, ex presidente del municipio XII (ora IX) nel 2008, è arrivato a 38.226. Staccata Cristina Maltese del Pd, ex presidente del Municipio di Monteverde, con 27.704.

Elezioni Camera Uninominale: i risultati del collegio 11 Primavalle



Senato

Roma 01 Gianicolese

Emma Bonino, leader radicale della lista +Europa e candidata del centrosinistra, trionfa con 111.113 preferenze al collegio uninominale del Senato Lazio 1 Centro-Gianicolense. Federico Iadicicco, esponente di Fratelli d'Italia e promotore del Family Day, è staccato con 91.568 voti. Terzo con 53.613, il pentastellato Claudio Consolo, docente della Sapienza.

Elezioni Senato Uninominale: i risultati del collegio Lazio 1 Gianicolense

Roma 02 Tuscolano

La senatrice uscente del M5S Paola Taverna sarà riconfermata al Collegio uninominale Lazio 2 Tuscolano con 86.787 voti. Staccata Maria Grazia Cacciamani, imprenditrice e portavoce di Fdi nel VII municipio, arrivata a 77.695. Piu' indietro il socialista Oreste Pastorelli, in campo per il centrosinistra, arrivato a 60.389.

Elezioni Senato Uninominale: i risultati del collegio Lazio 2 Tuscolano

Roma 03 Portuense

Paola Binetti si conferma senatrice della Repubblica. Concluso lo spoglio nel collegio uninominale del Senato Roma 3, zona Portuense, l'esponente cattolica del centrodestra ha preso 93.776 preferenze, circa 600 in più di Mauro Vaglio, presidente dell'Ordine degli avvocati di Roma dei Cinque Stelle, arrivato a 93.095. Pina Maturani, vicecapogruppo dem al Senato, è rimasta a 89.101.

Elezioni Senato Uninominale: i risultati del collegio Lazio 3 Portuense

Roma 04 Collatino

Collegio al fotofinish. Al filo di lana la spunta il pentastellato Pierpaolo Sileri che raccoglie 93.971. Lavinia Mennuni si ferma a 93.434. Paolo Quinto, centrosinistra, raccoglie 70.997 voti.

Elezioni Senato Uninominale: i risultati del collegio Lazio 4 Collatino

Roma 08 Fiumicino

Con 82.561 preferenze, Giulia Lupo, assistente di volo in Alitalia e delegata Usb, e' stata eletta senatrice del M5S al seggio uninominale Lazio 8 Fiumicino. Staccati gli sfidanti Ugo Marchetti, di Civica popolare per il centrosinistra, arrivato a 46.197 e Luisa Regimenti, in quota Lega, medico legale e docente di semiotica, con 68.177.

Elezioni Senato Uninominale: i risultati del collegio Lazio 8 Fiumicino

Seggi proporzionale

Al proporzionale i seggi assegnati sono così suddivisi. Camera, Lazio 1: Lega 3, Forza Italia 3, Fratelli d'Italia 3, M5s 8, Pd 6. Camera Lazio 2. Lega 3, Forza Italia 2, FdI 1, M5s 5, Pd 2. Senato Lzio: Forza Italia 3, Lega 3, FdI 1, M5s 6, Pd 4, LeU 1.