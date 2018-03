Elezioni 2018, Gentiloni stravince a Trionfale: l'ex premier sfora quota 40 per cento

È uno dei pochi risultati positivi per il centrosinistra: nel suo collegio romano Paolo Gentiloni ha stravinto. Il premier ha retto al crollo disastroso del centrosinistra, a Roma così come in tutta Italia, ergendo Trionfale a roccaforte dem. Il suo è stato un ampio successo: 42,02 per cento, con il Partito democratico che ha sforato la soglia del 28 per cento. Il distacco dallo sfidante di centrodestra è di oltre 10 punti con Luciano Ciochetti che si è fermato al 30,86 per cento. Schiacciato verso il basso il Movimento cinque stelle: per Angiolino Cirulli fermo al 16,8 per cento.

Gentiloni è stato premiato. Tiene anche la ministra della Pubblica amministrazione, Marianna Madia, che nel collegio di Montesacro arriva a 37,68 per cento. Una dato che segna un distacco di quasi 5 punti con la candidata del centrodestra, Maria Teresa Bellucci, ferma al 33,04 per cento. Ferma al 18,82 Claudia Giacchetti del Movimento cinque stelle.

Regge, ma con percentuali più basse, anche l'ex minisindaca Patrizia Prestipino, renziana della prima ora, che nel collegio uninominale all'Ardeatino ha preso il 33,45 per cento. La segue il centrodestra di Davide Bordoni con il 28,03 per cento. Poco sotto Daniele Piva, Movimento cinque stelle, 26,63 per cento.

Malissimo Matteo Orfini con il 20,73 per cento nel collegio di Torre Angela dove la vittoria è arrivata per il pentastellato Lorenzo Fioramonti, 36,50 per cento. Seconda, per la coalizione di centrodestra, Barbara Mannucci, 32,34 per cento. Non è stata premiata nemmeno l'ex presidente di municipio, Cristina Maltese, che nel collegio di Primavalle si è fermata 23,86, oltre dieci punti sotto la candidata del Movimento cinque stelle Emanuela Claudia Del Re, che ha raggiunto quota 34,06.