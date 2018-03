Elezioni, Lotito fuori dal Senato per pochi voti. Mastella: "Amico mio, fai ricorso"

Claudio Lotito, a lungo in bilico, non sarà Senatore e dovrà rinciare all'ingresso a Palazzo Madama. L'entusiamo inziale lascia spazio all'amarezza per il presidente della Lazio estromesso. Per una manciata di voti, infatti, non è scattato il secondo seggio per il listino di Forza Italia per il collegio plurinominale al Senato di Benevento, Avellino e Salerno.

La notizia viene data dal sindaco di Benevento Clemente Mastella nel corso di un incontro con la stampa tenuto insieme alla moglie e neo senatrice Sandra Lonardo. Lotito non è riuscito a conquistare il seggio da senatore. Una situazione che non potrà essere sbloccata dalla capolista Lonardo che è obbligata dalla legge a optare per il collegio più piccolo e non a optare per quello di Napoli.

Di qui il consiglio di Mastella: "Ho detto al mio amico Lotito di fare ricorso. Ci sono almeno sette schede che sono state annullate perché la croce non era stata centrata sul simbolo o sul nome. Abbiamo avuto presidenti di seggio fin troppo fiscali". Il patron della Lazio potrebbe, a questo punto, chiedere il riconteggio delle schede elettorali.