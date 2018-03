Elezioni Camera Uninominale: i risultati del collegio 03 Castel Giubileo

Spoglio dalle 23 di domenica 4 marzo. Non appena disponibili pubblicheremo i risultati

Duello a sinistra nel terzo collegio tra uno dei fondatori di Leu Alfredo D'Attorre, ex Pd poi vicino a Pierluigi Bersani, e Lorenza Bonaccorsi, deputata di area gentiloniana. A destra corre Annagrazia Calabria, classe '82, ex coordinatrice nazionale della Giovane Italia, gruppo dei piddiellini "in erba". Per il M5s è in campo Riccardo De Angelis. [TUTTO SULLA SFIDA]