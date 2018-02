Elezioni, ultimi giorni di campagna elettorale: ecco la mappa dei comizi finali

Ultimi giorni di campagna elettorale e appuntamenti finali con i leader dei partiti in corsa. L'agenda è fitta e i comizi delle formazioni politiche riempiranno strade e piazze della Capitale, da domani mercoledì 28 febbraio fino a domenica 4 marzo. Ecco il calendario.

Si parte giovedì pomeriggio con il raduno di Casapound, il più attenzionato dalle forze dell'ordine per i pericoli di proteste parallele degli antifascisti. Simone Di Stefano, candidato premier, e Mauro Antonini, in corsa per la Regione Lazio, si ritroveranno in piazza della Rotonda, a due passi dal Pantheon, dalle 17 alle 20. E sempre a destra abbiamo il comizio di Fratelli d'Italia giovedì in piazza Gimma, dalle 18 e 30 alle 22 e 30. Ancora il 1 marzo chiude la campagna Potere al popolo con l'appuntamento in piazza Mastai dalle 18 alle 23 e 30.

Venerdì 2 marzo, ultimo giorno prima del silenzio elettorale scenderà in piazza il Movimento Cinque Stelle, dalle 17 alle 22 e 30 in piazza del Popolo. Qui Roberta Lombardi, candidato alla regione Lazio, chiuderà la campagna con il candidato premier Luigi Di Maio. Mentre alle 17 il Partito democratico sarà in piazza Mastai con i candidati romani. Per quanto riguarda le regionali, Stefano Parisi, candidato del centrodestra, non ha ancora fissato la piazza della chiusura. Mentre Sergio Pirozzi sarà nella sua Amatrice.

Per i comizi elettorali la questura di Roma ha varato un primo dispositivo di sicurezza istituendo la "green zone", un'area protetta del centro storico dove non saranno possibili altre manifestazioni se non quelle politiche dei candidati. La mossa per scongiurare tensioni soprattutto in concomitanza con i comizi dell'estrema destra.