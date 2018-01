Elezioni 2018, i collegi elettorali a Roma e nel Lazio e le novità del Rosatellum

Numeri, cifre, divisione della città tra colori e didascalie. In molti avranno visto, sui social e non, la città di Roma spezzettata in più parti in riferimento alle elezioni politiche, che si terranno il 4 marzo. Non è altro che la delimitazione dei collegi elettorali. Per l’occasione farà l’esordio il Rosatellum, la nuova legge elettorale. Il sistema in atto è misto, maggioritario e proporzionale: 232 seggi alla Camera, 116 al Senato. Tale assegnazione è effettuata in collegi uninonimali, dove vince il candidato più votato. Gli altri seggi presenti nel territorio nazionale (386 per la Camera, 193 per il Senato) saranno aggiudicati con il proporzionale in collegi plurinominali. Qui verranno eletti i candidati di lista seguendo l’ordine di presentazione.

Deputati e Senatori eletti

Alla Camera, il Lazio è diviso in due circoscrizioni: nella prima sono assegnati 38 seggi, 14 dei quali attribuiti in collegi uninominali. Nove di questi rientrano nel territorio dell’Urbe. Gli altri 24 sono distribuiti con il proporzionale in tre collegi plurinominali. Nella seconda circoscrizione sono assegnati 20 seggi, 7 in collegi uninominali. I rimanenti, ossia 13, sono assegnati con il proporzionale, in due collegi plurimominali. Passando la palla al Senato, la regione ha 28 seggi: 10 in collegi uninominali. Gli altri 18 sono assegnati con il proporzionale in tre collegi plurinominali.

I collegi uninominali alla Camera

Per quanto concerne la Capitale, i collegi unonimali presenti sono: Trionfale (Centro Storico, Esquilino, Testaccio, Trastevere, Flaminio), Montesacro (Parioli, Salario, Nomentano, Tor di Quinto), Castel Giubileo (Settecamini, La Storta, Labaro, Prima Porta), Collatino (San Basilio, Pietralata, Ponte Mammolo, Lunghezza), Torre Angela (Tiburtino, Prenestino, Borghesiana, Centocelle), Tuscolano (Appio-Claudio, Don Bosco, Torre Maura), Pomezia (Capannelle, Cecchignola, Ciampino, Torrenova), Ardeatino (Appio-Latino, Ostiense, Torrino Mezzocammino), Fiumicino (Lido di Ostia, Casal Palocco, Acilia, Ponte Galeria), Gianicolense (Portuense, Aurelio), Primavalle (Casalotti, La Pisana).

I collegi plurinominali per la Camera

Il collegio plurinominale n. 1 ha nel suo alveo i collegi uninominali Trionfale, Montesacro, Castel Giubileo, Collatino, Torre Angela. Il collegio plurinominale n. 2 comprende Tuscolano, Ardeatino, Gianicolense, Primavalle, Fiumicino. Il collegio plurinominale n.3 ha al suo interno il collegio uninominale di Pomezia (oltre a quelli di Guidonia-Montecelio, Velletri e Marino).

I collegi uninominali del Senato

Passando al Senato, abbiamo il collegio uninominale numero 1 Roma-Gianicolense (è il territorio dei collegi uninominali Trionfale, Montesacro, Gianicolense), il numero 2 Roma-Tuscolano (Tuscolano e Torre Angela), il numero 3 Roma-Portuense (Ardeatino, Primavalle e Gianicolense, esclusi quartiere confluiti nel collegio 1), il numero 4 Roma-Collatino (Castel Giubileo e Collatino) e numero 8 Roma-Fiumicino.

I collegi plurinominali per il Senato

I collegi plurinominali, invece, sono Lazio 1 (il territorio dei collegi uninominali Roma-Gianicolense, Roma-Tuscolano, Portuense) e Lazio 2 (il territorio del collegio uninominale Collatino, più Viterbo e Guidonia-Montecelio).

Le novità del Rosatellum

Entrando nel dettaglio della nuova legge elettorale, esistono dei punti focali da tenere a mente. In primis, ci sarà una sola scheda: il nome del candidato del collegio ha al fianco i partiti che lo sostengono. No, pertanto, al voto disgiunto. Nella scheda troviamo i nomi dei candidati per i collegi uninominali e plurinominali. Se si fa il segno sulla lista, il voto va alla lista e al candidato sostenuto all’uninominale. Se il segno è sul candidato all’uninominale, il voto va alla lista. Nella fattispecie, in presenza di una coalizione, verrà ripartito tra le liste in proporzione ai risultati che le stesse hanno portato a casa in quella circoscrizione.

Soglia di sbarramento e pluricandidature

La soglia di sbarramento per le liste è al 3% e al 10% per le coalizioni, sia per la Camera che per il Senato. Nelle coalizioni non sono presi in esame i voti dei partiti che non hanno superato l’1%. Nel caso in cui una lista non tocchi quota 3% ed è all’interno della coalizione, i voti si spostano verso il partito di ‘peso’ della coalizione stessa. Il candidato che si impone in un collegio maggioritario, conserva il seggio pure se il partito a cui appartiene è fuori dalla ripartizione elettorale. È consentita la candidatura di un singolo in cinque collegi plurinominali. E poi c’è l’aspetto relativo alle quote di genere: nei collegi uninominali e in quelli plurinominali, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60%. Per quanto riguarda il Senato, la ripartizione della quota di genere - nell’uninominale e nel proporzionale - non è su base nazionale bensì regionale.

Candidati all’estero e raccolta firme

Chi è residente in Italia può candidarsi anche all’estero. Allo stesso tempo, non si possono candidare i residenti all’estero che, nel quinquennio precedente, abbiato svolto ruoli politici nel paese in cui vivono. Partiti e formazioni politiche non presenti in Parlamento o non aventi un gruppo proprio, per candidarsi, devono raccogliere 750 firme. Sono esclusi dalla raccolta firme i partiti formatisi prima del 15 aprile 2017.

ELEZIONE CAMERA DEI DEPUTATI: TERRITORIO COLLEGI UNINOMINALI

Collegio uninominale Lazio 1 – 01 Roma-Quartiere Trionfale

Rione Monti, Rione Trevi, Rione Colonna, Rione Campo Marzio, Rione Ponte, Rione Parione, Rione Regola, Rione Sant'Eustachio, Rione Pigna, Rione Campitelli, Rione Sant'Angelo, Rione Ripa, Rione Borgo, Rione Esquilino, Rione Ludovisi, Rione Sallustiano, Rione Castro Pretorio, Rione Celio, Rione San Saba, Rione Testaccio, Rione Trastevere, Trionfale, Rione Prati, Flaminio, Quartiere Della Vittoria.

Collegio uninominale Lazio 1 – 02 Roma-Quartiere Montesacro

Parioli, Pinciano, Salario, Trieste, Nomentano, Montesacro, Tor di Quinto.

Collegio uninominale Lazio 1 – 03 Zona Castel Giubileo

Val Melaina, Castel Giubileo, Marcigliana, Tor San Giovanni, Settecamini,Casal Boccone, Santa Maria di Galeria, Suburbio Tor di Quinto, La Storta, Cesano, Tomba di Nerone, La Giustiniana, Isola Farnese, Grottarossa, Labaro, Prima Porta, Polline-Martignano, Ottavia, Suburbio Della Vittoria.

Collegio uninominale Lazio 1 – 04 Quartiere Collatino

San Basilio, Pietralata, Montesacro Alto, Ponte Mammolo, Collatino, Tor Cervara, Tor Sapienza, Acqua Vergine, Lunghezza, San Vittorino.

Collegio uninominale Lazio 1 – 05 Torre Angela

Tiburtino, Prenestino-Labicano, Prenestino-Centocelle, Alessandrino, Torre Spaccata, Torre Angela, Borghesiana.

Collegio uninominale Lazio 1 – 06 Quartiere Tuscolano

Tuscolano, Don Bosco, Appio‐Claudio, Torre Maura, Appio‐Pignatelli.

Collegio uninominale Lazio 1 – 07 Pomezia

Capannelle, Torrenova, Torre Gaia, Casal Morena, Aeroporto di Ciampino, Torricola, Cecchignola, Castel di Leva, Vallerano, Tor de' Cenci, Fonte Ostiense, Castel di Decima.

Città metropolitana Roma Capitale

Ciampino, Pomezia.

Collegio uninominale Lazio 1 – 08 Quartiere Ardeatino

Appio‐Latino, Ardeatino, Giuliano Dalmata, Ostiense, Quartiere Europa, Torrino, Zona Mezzocammino.

Collegio uninominale Lazio 1 – 09 Roma‐Fiumicino

Lido di Castel Fusano, Lido di Ostia Ponente, Lido di Ostia Levante, Castel Porziano, Castel di Guido, Castel Fusano, Casal Palocco, Acilia Nord, Acilia Sud, Ostia Antica, Ponte Galeria.

Città metropolitana Roma Capitale

Fiumicino

Collegio uninominale Lazio 1 – 10 Quartiere Gianicolense

Portuense, Suburbio Portuense, Gianicolense, Aurelio, Magliana Vecchia, Tor di Valle.

Collegio uninominale Lazio 1 – 11 Quartiere Primavalle

Suburbio Gianicolense, Suburbio Aurelio, Casalotti, Suburbio Trionfale, Primavalle, La Pisana.

ELEZIONE SENATO DELLA REPUBBLICA: TERRITORIO COLLEGI UNINOMINALI

Collegio uninominale Lazio – 01 Roma‐Quartiere Gianicolense

Rione Borgo, Rione Campitelli, Rione Campo Marzio, Rione Castro Pretorio, Rione Celio, Rione Colonna, Rione Esquilino, Rione Ludovisi, Rione Monti, Rione Parione, Rione Pigna, Rione Ponte, Rione Prati, Rione Regola, Rione Ripa, Rione Sallustiano, Rione San Saba, Rione Sant'Angelo, Rione Sant'Eustachio, Rione Testaccio, Rione Trastevere, Rione Trevi, Aurelio, Quartiere Della Vittoria, Flaminio, Gianicolense, Montesacro, Nomentano, Parioli, Pinciano, Salario, Tor di Quinto, Trieste, Trionfale.

Collegio uninominale Lazio – 02 Roma‐Quartiere Tuscolano

Alessandrino, Appio‐Claudio, Appio‐Pignatelli, Don Bosco, Prenestino‐Centocelle, Prenestino‐Labicano, Tiburtino, Tuscolano, Borghesiana, Torre Angela, Torre Maura, Torre Spaccata.

Collegio uninominale Lazio – 03 Roma‐Quartiere Portuense

Appio‐Latino, Ardeatino, Eur, Giuliano Dalmata, Ostiense, Portuense, Primavalle, Suburbio Aurelio, Suburbio Gianicolense, Suburbio Portuense, Suburbio Trionfale, Casalotti, La Pisana, Magliana Vecchia, Mezzocammino, Tor di Valle, Torrino.

Collegio uninominale Lazio – 04 Roma‐Quartiere Collatino

Collatino, Montesacro Alto, Pietralata, Ponte Mammolo, San Basilio, Suburbio Della Vittoria, Suburbio Tor di Quinto, Acqua Vergine, Casal Boccone, Castel Giubileo, Cesano, Grottarossa, Isola Farnese, La Giustiniana, La Storta, Labaro, Lunghezza, Marcigliana, Ottavia, Polline Martignano, Prima Porta, San Vittorino, Santa Maria di Galeria, Settecamini, Tomba di Nerone, Tor Cervara, San Giovanni, Tor Sapienza, Val Melaina

Collegio uninominale Lazio – 08 Roma ‐ Fiumicino

Lido di Castel Fusano, Lido di Ostia Levante, Lido di Ostia Ponente, Acilia Nord, Acilia Sud, Aeroporto di Ciampino, Capannelle, Casal Morena, Casal Palocco, Castel di Decima, Castel di Guido, Castel di Leva, Castel Fusano, Castel Porziano, Cecchignola, Fonte Ostiense, Ostia Antica, Ponte Galeria, Tor de' Cenci, Torre Gaia, Torrenova, Torricola, Vallerano.

Città metropolitana Roma Capitale

Ciampino, Fiumicino, Pomezia.