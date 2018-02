Elezioni Camera: tutto sulla sfida nel collegio uninominale 08 Ardeatino

Il Collegio uninominale della Camera "08 Ardeatino" comprende i quartieri Appio‐Latino, Ardeatino, Giuliano Dalmata, Ostiense, Quartiere Europa, Torrino, Zona Mezzocammino. Per contendersi questo quadrante, compreso tra l'ex IX Municipio (ora VII) l'attuale VIII e parte dell'ex XI (ora IX) i principali competitor hanno deciso di mettere in campo pezzi da novanta. Da una parte la renziana Patrizia Prestipino che dalla sua può vantare un forte appeal nel quadrante dell'Eur ed un'esperienza consolidata come amministratrice locale. Dall'altra Davide Bordoni una macchina da voti per Forza Italia, non per niente è l'unico eletto in Assemblea Capitolina. Forte in VIII Municipio, è capace di raggranellare molti consensi anche nei quartieri più periferici del Municipio IX. Sfida difficile per gli altri candidati anche se, i territori del collegio 08, anche al netto di quello commissariato da Raggi, sono tutti governati dai Cinque Stelle.

Il centrodestra candida Davide Bordoni (FI), il centrosinistra Patrizia Prestipino (PD), il M5S Daniele Piva, Liberi e Uguali Antonio Bertolini. Gli altri candidati sono Matteo Monaco per Potere al Popolo, Claudio Parisini per il Popolo della Famiglia e Maria Rinaldi per Casapound.

Consigliere di facoltà a sociologia, presidente di Municipio, più volte consigliere di Roma Capitale. Davide Bordoni a Roma è un volto decisamente noto. Dalla prima esperienza politica maturata a La Sapienza all'ultima, che lo vede capogruppo di Forza Italia, Bordoni ha collezionato incarichi e raccolto voti. Nell'ex Municipio XIII (oggi X) è riuscito ad ottenere 60mila preferenze, divenendo il più giovane minisindaco di Roma. In Campidoglio dal 2006, è riuscito ad ottenere 8300 voti durante l'amministrazione di Almeanno, di cui è stato anche assessore al Lavoro ed al Litorale. Ottima anche la successiva tornata elettorale: nonostante la vittoria del centrosinistra, Bordoni ha ottenuto più di 6500 preferenze. Meno entusiasmante invece l'ultima performance, che lo ha visto raccogliere "solo" 3500 voti. Più che sufficienti per consentirgli di svolger l'incarico di Capogruppo di Forza Italia partito per il quale riveste attualmente il ruolo di Coordinatore romano.

Tra i fondatori del Partito Democratico, Patrizia Prestipino è anche membro dell'assemblea nazionale del direttivo. Insegnante in congedo al liceo Pascal, ha trascorso buona parte della sua esperienza politica a contatto con il territorio dell'attuale IX Municipio. Lì è nata, ha studiato ed ha intrapreso i primi passi della sua carriera politica. Due volte candidata alla guida del Municipio IX, ne è divenuta presidente sotto l'amministrazione di Veltroni. Successivamente è stata assessore allo sport, al turismo ed ai giovani per la Provincia di Roma. Terminato il mandato, si è candidata alle primarie capitoline di coalizione che si sono svolte nel 2013, e che sono poi state vinte dal Sindaco Marino. E' stata l'unica donna del PD ad aver tentato l'impresa. Patrizia Prestino è una renziana della prima ora. La sua base elettorale è particolarmente strutturata all'interno del pentagono dell'Eur. Ma non solo.

Medico di base della Garbatella, Antonio Bertolini è impegnato nel campo sanitario anche con i Sindacati della medicina generale, con cui ha svolto incarichi sia livello cittadino che regionale. La sua carriera politica si è sviluppata all'interno del municipio ora commissariato dalla Sindaca Raggi. E' stato eleto tre volte dal 2001 in poi ed ha ricorperto anche l'incarico di capogruppo PD. In prima linea nel rilancio del Cto della Garbatella, si è distinto per la difesa dei Consultori e dei servizi rivolti a persone con disabilità. Inoltre si è fatto promotore di progetti mirati alla prevenzione cardiologica ed a corsi per il corretto uso dei defibrillatori a scuola e nei centri anziani. Antonio Berloni si è distinto anche per l'impegno profuso nel campo dei diritti. E' stato infatti uno strenuo sostenitore della nascita del registro municipale per il Testamento Biologico e di quello per le Unioni Civili. Risultati conseguiti durante l'amministrazione di centrosinistra guidata da Andrea Catarci che hanno fatto di quel territorio "il Municipio dei diritti". Ha recentemente aderito a Liberi e Uguali.

Per il collegio 8 il Movimento Cinque Stelle punta su un candidato più giovane e dal solido profilo accademico. Lui si definisce "non un politico di professione ma un tecnico". Si tratta di Daniele Piva, avvocato, assegnista di ricerca di diritto penale a Roma Tre. La sua attività si svolge prevalentemente all'interno del mondo accademico dove ha raggiunto notevoli risultati. Dopo una laurea conseguita con il massimo dei voti, ha svolto un dottorato in diritto penale e successivamente ha ottenuto vari assegni di ricerca. Nell'anno accademico in corso svolge il ruolo di docente presso il corso di dottorato in discipline giuridiche. "Ogni mattina, come tutti - ha recentemente dichiarato - mi alzo e vado a lavorare credendo che ci sia ancora spazio in Italia per il merito".