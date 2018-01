Elezioni Camera: tutto sulla sfida nel collegio uninominale 06 Tuscolano

Il Collegio uninominale della Camera "06 Tuscolano" comprende i quartieri Tuscolano, Don Bosco, Appio Claudio, Torre Maura ed Appio Pignatelli. Un territorio che si sviluppa quindi essenzialmente a cavallo tra due popolosi municipi, il VII ed il VI. Un quadrante storicamente di sinistra, soprattutto per quanto riguarda l'ex Municipio X, che però ha conosciuto una significativa inversione di tendenza.

Con l'ultima tornata elettorale nel territorio si è insediata un'amministrazione a cinque stelle che risulta essere, con ogni probabilità, la più efficace ed apprezzata di tutta la Capitale. Da non sottovalutare anche il potenziale che, il centrodestra e particolarmente Fratelli d'Italia, riesce ad esprimere a Torre Maura e, parzialmente, anche all'Appio Claudio. Tanti elementi che concorrono a rendere particolarmente aperta la sfida in questo collegio.

I principali candidati di questo tornata elettorale sono Felice Mariani (M5s) Fabio Rampelli (per la coalizione di centrodestra) Ileana Argentin (PD) e Ambra Consolino (Liberi e Uguali). Concorrono anche Filomena Fiorito (Popolo della Famiglia) e Chiara del Fiacco (Casapound).

Felice Mariani è un ex judoka. Alteta Fiamme Gialle di livello internazionale, è stato il primo italiano a vincere una medaglia olimpionica nelle Arti Marziali (Toronto 1976). Quarto nei Giochi Olimpici di Los Angeles (1984), è stato in tre occasioni bronzo ai Mondiali ed altrettante volte si è imposto come campione d'Europa. Classe '54, romano, Mariani tra il 2005 ed il 2012 ha ricoperto il ruolo di Direttore tecnico della Nazionale di Judo. Da due anni in pensione, collabora con l'Osservatorio nazionale bullismo e doping.

Flavia Leuci è la candidata di Liberi e Uguali nel collegio uninominale Tuscolano. Classe '55 Leuci ha svolto diversi incarici istituzionali. Ex consigliera provinciale è stata eletta una prima volta nel 2003 con Enrico Gasbarra presidente. Durante quella consiliatura ha svolto il ruolo di Presidente del comitato Pari opportunità. Cinque anni più tardi è stata rieletta con Zingaretti. Una parentesi anche nel territorio dell'ex Municipio X (ora VII) come assessora ai Lavori Pubblici della Giunta di Sandro Medici (2006-2008). Nella precedente tornata elettorale si è candidata amche con la lista Zingaretti del PD alla Regione Lazio. Nel 2016 ha sostenuto la candidatura di Stefano Fassina Sindaco (Sinistra per Roma) alle elezioni comunali.

Fabio Rampelli è il candidato che il centrodestra presenta nel collegio uninominale. Di professione architetto, è stato anche un atleta della nazionale azzurra di nuoto. Dopo la militanza politica nel Fronte della Gioventù, è stato eletto Consigliere comunale a Roma per il Movimento Sociale-Destra Nazionale tra il 1993 ed il 97. Nel 1995 è stato anche eletto consigliere regionale di Alleanza Nazionale, carica poi confermata nel 2000. Da Alleanza Nazionale è passato a Fratelli d'Italia di cui risulta essere uno dei fondatori insieme a Giorgia Meloni. Massimo rappresentante della corrente de "i Gabbiani", Rampelli è stato stato eletto deputato nel 2013 ed ha rivestito il ruolo di capogruppo FdI alla Camera. Nelle elezioni del 4 marzo si presenta insieme a Giorgia Meloni anche in tutti e tre i collegi plurinominali del Lazio 1 (validi per Roma e Provincia).

Ileana Argentin è laureata in scienze politiche e giurisprudenza. Già presidente dell'Uninone Italiana per la Lotta alla Distrofia Muscolana, Argentin è affetta da amiotrofia spinale. Impegnata nell'associazionismo è approdata in politica durante l'amministrazione Rutelli. Confermata in Campidoglio con i DS ed il PDS, con Veltroni è stata delegata alle Politiche dell’Handicap, alla Salute Mentale ed alla Legge 626. Dal 2008 è Deputato della Repubblica ed è stata anche eletta all’Assemblea Costituente nazionale del Partito Democratico. Riconfermata nel 2013 in Parlamento, Argentin non risulta candidata in nessun collegio plurinominale.