Elezioni Camera e Senato 2018, i candidati di CasaPound a Roma e nel Lazio

Parte da Roma e dal Lazio la conquista di un posto al sole in Parlamento da parte di Casapound. I fascisti del terzo millennio punta forte sulla Capitale e sul Lazio per entrare in Camera e Senato. Qui giocano la carta del candidato Premier Simone Di Stefano. Qui scende in campo la frontwoman Carlotta Chiaraluce, miss preferenze alle ultime elezioni di Ostia, ma rimasta fuori per far spazio al suo compagno e candidato presidente Luca Marsella. Liste in campo sia alla Camera che al Senato.

"L'entusiasmo che vediamo attorno alla nostra candidatura, i tantissimi italiani che hanno firmato le nostre liste e si sono impegnati in prima persona anche in questa complessa fase organizzativa ci dà la certezza che la vittoria è a un passo - sottolinea Simone Di Stefano, candidato premier e segretario nazionale di Cpi - A marzo, ne siamo certi, per la prima volta una squadra di combattenti di CasaPound entrerà in parlamento e, come già si è visto nei Comuni dove siamo rappresentati, farà la differenza. Vogliamo un paese a immigrati zero, dove le ragioni degli italiani siano sempre prevalenti. Un paese che premi la natalità e dove casa e lavoro non siano un privilegio ma un diritto. Per fare questo bastano poche, chiare mosse: uscire dall'euro, abolire la Fornero, introdurre misure come il reddito nazionale di natalità o il mutuo sociale 2.0, far sì che lo Stato riprenda le redini dell'economia. In Parlamento ci batteremo per questo, senza esitazioni e timori reverenziali. CasaPound non ha padrini ne' padroni ma un solo obiettivo, la difesa degli italiani. Per questo darà la scossa alla politica, alla faccia di tanti ex rivoluzionari in doppiopetto".

Camera uninominale

ROMA-QUARTIERE TRIOFALE Simone Di Stefano

ROMA-QUARTIERE MONTESACRO Francesco Amato

ROMA-ZONA CASTEL GIUBILEO Claudia Altarelli

ROMA-QUARTIERE COLLATINO Mauro Antonini

ROMA-ZONA TORRE ANGELA Marzio Compagnoni



ROMA-QUARTIERE TUSCOLANO Chiara Del Fiacco

ROMA-QUARTIERE ARDEATINO Maria Rinaldi detta “Mary”

ROMA-FIUMICINO Carlotta Chiaraluce

ROMA-QUARTIERE GIANICOLENSE Mattia Lamastra

ROMA-QUARTIERE PRIMAVALLE Simone Montagna



ROMA-POMEZIA Carmen Pizzirusso

GUIDONIA MONTECELIO Federico Rapini

VELLETRI Paolo Felci

MARINO Yuri Spalletta



VITERBO Umberto Ciucciarelli

CIVITAVECCHIA Grazia Bernardi

RIETI Ilaria Misantoni



----------

Senato uninominale

ROMA- QUARTIERE GANICOLENSE Donatella Morelli

ROMA - QUARTIERE TUSCOLANO Augusto Sinagra

ROMA - QUARTIERE PORTUENSE Federica Maria Petrucci





ROMA - QUARTIERE COLLATINO Antonella Burza

VITERBO Claudio Taglia

GUIDONIA MONTECELIO Alessandro Calvo





FROSINONE Linda Zaratti

ROMA - FIUMICINO Arianna Grandinetti

LATINA Marco Savastano

VELLETRI Luciano Baietti