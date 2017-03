Fonte Nuova: Alessandro Buffa candidato a portavoce sindaco del M5S

Sarà Alessandro Buffa il candidato a portavoce Sindaco del MoVimento 5 Stelle alle prossime elezioni amministrative che si terranno a Fonte Nuova. Lo si legge nel MeetUp dei pentastellati del Comune nomentano della provincia nord est della Capitale. Questo l'annuncio ufficiale integrale dei Cinque Stelle

"Il Nostro Candidato a Portavoce Sindaco, eletto dalla maggioranza con voto democratico al ballottaggio del MeetUp di Fonte Nuova sarà Alessandro Buffa. Il grande equilibrio tra le competenze e le doti umane dei due Candidati hanno reso la scelta estremamente semplice per il MeetUp di Fonte Nuova. Scelta assolutamente priva di qualsiasi interesse personale e decisa dal voto in maniera del tutto trasparente, contrariamente a quanto detto da voci nei giorni scorsi. Al nostro Attivista Stefano Pecce, elemento importante e di riferimento per tutto il MeetUp vanno i ringraziamenti per lo spirito con cui, con grande senso civico e democratico, ha affermato con forza di essere pronto a sostenere tutto il Movimento e la squadra che andrà alle elezioni.

Alessando Buffa sarà chiamato a rappresentare le idee, le ansie e le aspettative di tutti i Cittadini che vorranno sostenerlo e che desiderano un reale cambiamento nella politica di Fonte Nuova. Insieme alla squadra dei Portavoce Consiglieri sarà il rappresentante di tutti i cittadini che vogliono migliorare Fonte Nuova e che vogliono un nuovo modo di fare politica.

Il MoVimento 5 Stelle di Fonte Nuova e i suoi Attivisti e Simpatizzanti, insieme al Candidato a Portavoce Sindaco, Alessandro Buffa, saranno presenti nelle date previste per presentare e presentarsi ai Fontenovesi, e per dire #NOISIAMOPRONTI.

Si parte con la data del 4 Marzo 2017 in Piazza delle Rose a Santa Lucia di Fonte Nuova dalla 10.00 alle 13.00 e poi il 5 Marzo 2017 a Piazza Padre Pio a Torlupara sempre dalle 10.00 alle 13.00". (Fonte della noitizia)