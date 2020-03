Elezioni Roma, il voto al tempo del Coronavirus: ai seggi guanti in lattice e flaconi di sapone

Guanti in lattice per gli scrutatori e un flacone di sapone in dotazione ai custodi di ogni scuola per chi volesse lavarsi le mani.

Eccolo, il voto al tempo del Coronavirus. Oggi 160mila romani si recheranno alle urne per eleggere il loro deputato, sostituto di Paolo Gentiloni che ha lasciato il seggio per un posto da commissario in Europa.

Si vota quindi, proprio nel bel mezzo delle notizie che impazzano sul Coronavirus e a distanza di poche ore dai primi tre casi laziali, a Fiumicino, provenienti dai focolai del nord d'Italia. Si vota e, per la prima volta, ci si preoccupa del livello igienico dei luoghi e, soprattutto, delle mani di chiunque si aggiri tra aule e corridoi.

Votare si sa, comporta una serie di passaggi che ne presuppongono l'utilizzo. Prendi la scheda, piega la scheda, porgi la scheda, inserisci la scheda. Porgi il documento, riprendi il documento. Proteggersi quindi, con tanto di vademecum della Regione Lazio affisso alle pareti delle cabine elettorali e al muro vicino alla lista dei candidati che ricorda l'importanza di lavarsi le mani, è sacrosanto.

Per gli scrutatori ci sono i guanti in lattice, messi a disposizione anche degli elettori. Poi ai custodi delle scuole che oggi faranno da seggio sono stati forniti uno o più flaconi di sapone. Onde evitare che montino polemiche se nei bagni i dispenser sono vuoti. E sperando che il Coronavirus non colpisca anche l'affluenza.