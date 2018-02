Regionali 2018: "Partecipare per cambiare"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

“Turismo, occupazione, sicurezza e problemi del territorio. Queste i temi che verranno affrontati nel corso dell’incontro “Partecipare per cambiare. Idee per una Italia migliore”, promosso da Pietrangelo Massaro e Marco Scotto Lavina, dirigenti romani di FI, che si terrà a Roma all’Hotel dei Congressi giovedì 22 marzo, a partire dalle ore 18. All’evento interverranno: Maurizio Gasparri, Vicepresidente del Senato e candidato nel collegio Senato Lazio 2, Francesco Aracri, senatore e membro della Commissione Lavori Pubblici del Senato, Davide Bordoni, capogruppo FI in Assemblea Capitolina e candidato nel Collegio 8, Adriano Palozzi consigliere regionale e candidato alle elezioni regionali. Concluderà la manifestazione Stefano Parisi, candidato presidente della Regione Lazio per il centrodestra. “Dopo la certificazione di fallimento delle esperienze grilline e del centrosinistra a tutti i livelli di governo - sottolineano Massaro e Scotto Lavina -, è tornato il momento di rimboccarsi le maniche e reagire: l’unica strada è sostenere la buona politica, il confronto la partecipazione. Da parte nostra il massimo impegno nei confronti dei nostro territori, completamente abbandonati dalle istituzioni”. Lo dichiarano, in una nota, il coordinatore FI IX Municipio, Pietrangelo Massaro, e l’esponente romano di Forza Italia, Marco Scotto Lavina