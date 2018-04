Elezioni, gazebo aperti dalle 7: nei Municipi III e VIII è il giorno delle primarie

Si torna al voto. In previsione delle elezioni che si svolgeranno il 10 giugno, i municipi VIII e III chiamano a raccolta i residenti. Nella giornata del 28 aprile infatti all'interno di decine di gazebo, dalle 7 alle 22, si svolgono le primarie di coalizioni. Consentiranno d'invididuare il futuro candidato alla carica di Minisindaco, all'interno del "campo progressista". Una scelta che saranno invitati a compiere tutti i cittadini residenti, muniti di documento d'identità e tessera elettorale. La possibilità di votare è riservata anche ai minori che abbiano già compiuto i sedici anni d'età.

Le conseguenze del commissariamento

Gli scenari che si sono delineati nei due municipi interessati da questa tornata elettorale, sono differenti. Intanto è diversa la durata del commissariamento. Nel III la Giunta Capoccioni è stata sfiduciata lo scorso febbraio, mentre in VIII il presidente Paolo Pace si è dimesso nell' aprile del 2017. Ne consegue che, in quest'ultimo territorio, c'è chi ha potuto dedicare più tempo a costruire la campagna elettorale. Condizione che invece non si è verificata nell'Ente di prossimità che era governato da Capoccioni. La selezione dei candidati che si contenderanno la leadership del campo progressista, riflettono anche questa situazione. In un caso infatti la sfida è limitata a due contendenti, nell'altro invece gli attori in campo sono tre.

I candidati nel Municipio III

Nel Municipio III, che include quartieri come Nuovo Salario, Bufalotta, Tufello, Montesacro e Settebagni, i residenti sono chiamati a scegliere tra tre candidati. La decisione iniziale del Partito democratico di puntare sulla renziana Paola Ilari, non ha messo tutti d'accordo. Il suo nome era figlio di un ragionamento: il partito aveva deciso d'investire sulla segretaria democratica che, lo scorso luglio, era divenuta segretaria PD nel municipio battendo l'ex minisindaco Marchionne. L'intenzione di puntare su una candidatura unitaria è però presto naufragata. La scelta del partito è infatti stata messa in discussione da un appello con il quale, decine d'intellettuali, hanno indicato la necessità di puntare su un altro nome, quello dell'architetto Giovanni Caudo. L'ex assessore all'Urbanistica della giunta Marino ha raccolto l'investitura e, dopo un'attenta riflessione, ha deciso di misurarsi attraverso lo strumento delle primarie di coalizione. Alla competizione prende parte anche Antonio Comito dei Verdi.

I candidati nel Municipio VIII

Anche nei quartieri di Garbatella, San Paolo, Montagnola, Tor Marancia e nel quadrante di Ostiense si torna alle elezioni. E' questo il territorio del Municipio VIII che, da oltre un anno, la Sindaca Raggi sta amministrando con la sua giunta capitolina. Durante il periodo del commissariamento, utilizzato dai grillini per ricomporre le fratture interne, sono stati affrontati alcuni nodi importanti, soprattutto in relazioni ad annose questioni urbanistiche come quella che prevede la trasformazione degli ex Mercati Generali o il completamento della convenzione di Piazza dei Navigatori. Ma molte altre questioni sono rimaste sul piatto, dalla gestione del verde agli spazi pubblici chiusi (scuole e ludoteche). Nel solco di queste vertenze si è inserita la campagna elettorale di Amedeo Ciaccheri (Sinistra Civica) che, puntando sul coinvolgimento dei comitati e delle associazioni locali, ha risposto all'assenza di un Consiglio municipale, con quella di un Consiglio Popolare. Forte dell'esperienza pluriennale maturata nel parlamento della Montagnola, la candidatura di Ciaccheri è sostenuta dall'ex Minisindaco Andrea Catarci e da tutta quell'area che è riconducibile al vicepresidente della Regione Lazio Massimiliano Smeriglio. Le primarie di coalizione nel Municipio VIII rappresentano una novità e, a differenza del III, prevedono la partecipazione di soli due competitor. Il Partito Democratico in questo territorio, ha deciso di convergere in maniera convinta solo sul nome di Enzo Foschi. Già consigliere comunale e regionale, Foschi gode di un ampio consenso nel territorio, dove ha mosso i primi passi anche a livello politico. Anche il candidato democratico dichiara di puntare sul coinvolgimento dei cittadini per stabilire le priorità d'intervento. Per ora i cittadini saranno chiamati a scegliere quali, tra i due competitor, dovrà sfidare il Centrodestra ed i Cinque stelle il prossimo 10 giugno.