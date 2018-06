Elezioni Municipi III e VIII: l'appello a votare i candidati che hanno battuto il PD

Un secondo appello nel giro di appena due mesi. Intellettuali e politici hanno deciso di tornare in campo, ancora una volta, per indirizzare il voto delle prossime elezioni amministrative. Lo scorso aprile lo avevano fatto per incoraggiare Giovanni Caudo a candidarsi. Ora per annunciare il loro sostegno ad entrambe i candidati che hanno sfidato e battuto il PD alle elezioni primarie: Ciaccheri e Caudo.

Valori democratici e partecipazione civica

Sul piano professionale e su quello anagrafico, ci sono pochi punti di contatto tra i due candidati. "Sono due figure diverse – si legge nell'appello - ma hanno in comune la visione della politica: combinare l’adesione ai valori e alla storia su cui si è costruita l’Italia democratica con la concretezza delle soluzioni e la partecipazione civica". I punti in comune tra l'ex assessore di Marino ed il giovane portavoce del Centro Sociale La Strada, sono tali da "produrre unione e condivisione" in una coalizione che sia "ampia e plurale" e che vada "oltre il centrosinistra".

Speranza nel cambiamento

Secondo intellettuali come Vezio De Lucia, tra i firmatari dell'appello, il successo di Caudo e Ciaccheri alle primarie "ha significato il riavvicinarsi di tanti che avevano perso la speranza nella possibilità di cambiare, di contrastare le ingiustizie e le diseguaglianze che a Roma si producono anche a causa della parte di città in cui si abita". Considerazioni che vengono condivise anche dal vicepresidente della regione Lazio Massimiliano Smeriglio, dall'ex leader dei Disobbedienti Luca Casarini ma anche da insospettabili dirigenti politici come Livia Turco e Marta Leonori.

I burocrati grillini e la società civile

Folta anche la rappresentanza di amministratori locali che, tra i primi, hanno sottoscritto l'appello al voto. Puntano tutti il dito contro la maggioranza penstatellata che governa la città. Sono indicati come "incompetenti" ma anche come amministratori "ostili alla partecipazione ed alla storia democratica" che, attraverso un "malinteso e burocratico senso delle regole" sacrificano le energie migliori della città. Quelle stesse energie che, la candidatura di due outsider come Ciaccheri e Caudo, sono in grado di portare ad un ruolo da protagoniste.

I primi firmatari

Nasce de queste premesse qui l'appello a votare, il prossimo 10 giugno, per i due candidati che hanno sconfitto il PD alle primarie. Un endorsment che è stato sottoscritto, tra i primi, dai seguenti firmatari:

Sabrina Alfonsi, Giuseppe Allegri, Andrea Alzetta, Imma Battaglia, Luigi Vittorio Berliri, Lorenza Bonaccorsi, Stefano Bonadonna, Marta Bonafoni, Jolanda Bufalini, Francesco Careri, Mario Castagna, Luca Casarini, Paolo Ciani, Mario Ciarla, Fabio Ciconte, Lionello Cosentino, Francesca Danese, Vezio De Lucia, Francesca Del Bello, Mattia Diletti, Vittorio Emiliani, Francesco Erbani, Rino Fabiano, Roberto Giachetti, Adriano Labbucci, Marta Leonori, Paolo Masini, Marco Miccoli, Maria Luisa Palumbo, Rita Paris, Gianluca Peciola, Teresa Petrangolini, Maria Pia Pizzolante, Ivo Poggiani, Stefano Sampaolo, Emiliano Sciascia, Sofia Sebastianelli, Massimiliano Smeriglio, Emiliano Veglianti, Walter Tocci, Federico Tomassi, Livia Turco, Luca Zevi.