Elezioni, nei municipi Raggi alla prova del voto. In provincia 16 comuni alle urne

Sedici comuni al voto. Due municipi di Roma, il III e l’VIII. Oltre 500 mila elettori coinvolti. Domani, domenica 10 giugno, urne aperte dalle 7 alle 23. I cittadini saranno chiamati a scegliere il nuovo presidente di municipio, nel caso dei due territori romani, e il nuovo sindaco nel caso dei comuni della provincia. Dai seggi di domani, inoltre, uscirà anche la composizione del nuovo consiglio. Un vero e proprio test per il Movimento cinque stelle. Dopo la fine anticipata dei governi pentastellati di Paolo Pace e di Roberta Capoccioni, la sindaca Virginia Raggi verrà messa alla prova del voto di quasi 300 mila cittadini romani. Senza alcuna certezza di mantenerne il governo e con l’incubo della sfida a due del ballottaggio, che nel caso dei comuni sopra ai 15 mila abitanti si terrà domenica 24 giugno.

L’VIII municipio

Nell’VIII municipio, dopo le fratture interne che portarono alla caduta di Paolo Pace, il movimento proverà a ricompattarsi attorno alla figura di Enrico Lupardini. Sul territorio, storicamente di sinistra, la sfida con il candidato del centrosinistra Amedeo Ciaccheri è aperta. Per il centrodestra, corre invece Simone Foglio, sostenuto da un’alleanza tra Fdl, Fi e Lega.

Il III municipio

Nel III municipio tenta invece la riconferma l’ex presidente, sfiduciata nel febbraio scorso, Roberta Capoccioni. Qui la sfida è con l’ex assessore all’Urbanistica della Giunta Marino, Giovanni Caudo, che è riuscito a dare alla sua corsa elettorale contro il M5S un’impronta di carattere cittadino. La candidata pentastellata tenterà di battere anche Francesco Maria Bova, un nome sostenuto dalla coalizione di centrodestra ma avanzato da quella Lega alleata di Governo.

Il caso di Pomezia

Cruciale per il M5S anche la competizione elettorale di Pomezia. Il sindaco uscente, Fabio Fucci, ex pentastellato, tenterà la riconferma a capo di una coalizione civica contro il suo ex movimento che schiera Adriano Zuccalà. Il suo caso raggiunse la ribalta nazionale quando fu proprio il neo ministro del lavoro, Luigi Di Maio, a esprimersi in merito alla sua richiesta di potersi ricandidare per il terzo mandato, contro quanto previsto invece dal regolamento M5S.

I comuni al voto

Non solo Pomezia. Ben cinque comuni al voto sono sopra i 15 mila abitanti e voteranno quindi con il doppio turno. Tra questi anche quello ‘strategico’ di Fiumicino, dove l’esponente dem Esterino Montino è alla ricerca della riconferma. Ci sono poi Velletri, Anzio e Santa Marinella. Quelli dove il numero di abitanti abitanti risulta inferiore alla soglia indicata sono Affile, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Gallicano nel Lazio, Magliano Romano, Morlupo, Roccagiovine, Sacrofano, San Cesareo, Segni, Valmontone.

Come si vota

Si vota soltanto domenica 10 giugno, con i seggi che saranno aperti dalle 7 alle 23. Nei comuni con un numero superiore ai 15 mila abitanti, e nei due municipi romani, nel caso nessuno dei candidati superi il 50% più uno dei voti, è previsto un secondo turno. La data del ballottaggio è stata individuata nel giorno di domenica 24 giugno. Per esercitare il diritto di voto, sarà necessario presentarsi nella sezione indicata sulla propria scheda elettorale che, chiaramente, dovrà essere esibita insieme ad un documento d'identità ancora valido.