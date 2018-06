Elezioni III e VIII municipio, Pd primo partito. Gregori (Pd): “La rigenerazione di Roma inizia da qui"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Il centrosinistra ha vinto al primo turno nel municipio VIII di Roma ed è in testa nel III dove va al ballottaggio. Il M5S crolla, è fuori dai giochi. Il responsabile dello sviluppo economico del Partito democratico, Augusto Gregori, orgoglioso del mio partito: “Il Pd è primo partito intorno al 25%. I cittadini hanno bocciato il M5S con il loro voto, esprimendo la delusione che provano i romani in tutta la città. Il Pd si conferma la scelta naturale di chi, dopo lo sfogo, desidera tornare ad una città normale non in costante emergenza”. “La rigenerazione di Roma inizia da qui - prosegue Gregori - insieme a quella del Pd. Non dobbiamo negare gli errori del passato, ma imparare da essi e formare un nuovo partito aperto all’esterno. Insieme ad esso, grazie alle sue idee, rinascerà anche Roma, che oggi ha dimostrato di avere la nostra stessa voglia di ripartire”.