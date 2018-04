Fiumicino, svastica sul manifesto elettorale di Montino: il PD si compatta

Una croce uncinata copre il volto del sindaco di Fiumicino. Il manifesto elettorale di Esterino Montino è stato imbrattato con una grossa svastica. Un simbolo inequivocabile, realizzato da mano ignota, che ha suscitato un unanime coro di sdegno.

Nessuna paura

"L'azione nazifascista avvenuta nella notte contro il comitato Montino a Fiumicino è un atto disperato di chi non ha argomenti di fronte a una buona amministrazione vicina ai cittadini e al territorio - ha commentato la senatrici democratica Monica Cirinnà - L'unità del centrosinistra fa paura perché produce risultati, come è avvenuto in questi 5 anni in tutto il Comune di Fiumicino" ha sottolineato Cirinnà concludendo che un gesto del genere "non ci fa paura".

La solidarietà del PD

Solidarietà per "un atto vile e insensato che non ci intimidisce" è stata espressa a nome dei senatori democratici dal capogruppo Andrea Marcucci. Per il deputato PD Bruno Astore si è trattato di un "gesto stupido fatto da vigliacchi che hanno agito nel buio della notte". A dimostrazione del fatto che "purtroppo c'e' ancora chi alla dialettica preferisce i blitz, e imbrattando i manifesti elettorali con certi simboli che rimandano a una delle pagine piu' buie della storia dimostra solo tutta la propria idiozia". Solidarietà a Montino è stata espressa anche dal segretario PD Maurizio Martina "per il gesto vile di questa notte".