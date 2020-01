Elezioni Emilia Romagna, M5s annientato ma per il capogruppo romano "Roma è un esempio virtuoso"

Si accoda ai no comment sull'esito elettorale il capogruppo romano del M5s Giuliano Pacetti. In Emilia Romagna e Calabria la percentuali di consensi raggiunta, tra il 5 e il 6% (lo spoglio è ancora in corso) è la fotografia di un'innegabile debacle. E il consigliere, tra i candidati "facilitatori" per la regione Lazio, scartati, preferisce non entrare nello specifico.

"A marzo nel corso degli Stati generali avremo l'opportunità di rilanciare i nostri temi, la nostra visione e ripartire" commenta a margine di una commissione capitolina. L'occasione però è buona per ribadire che invece nella Città Eterna va tutto bene. "Valorizziamo e diamo la giusta importanza alle cose fatte per i cittadini dal Movimento 5 Stelle al Governo della nazione e negli enti locali. Roma e Torino sono due esempi di amministrazione virtuosa".

Nessun accenno alla crisi interna alla maggioranza, al caos rifiuti, ai tanti capitoli ancora da risolvere per l'amministrazione, al malcontento tangibile da parte della cittadinanza. Va tutto bene. Roma è il modello di governo M5s da salvare. D'altronde Pacetti è un duro e puro, uno dei più allineati ai diktat che arrivano dall'alto. Mai una critica, nemmeno a microfoni spenti.

Anche all'ex capo politico Luigi Di Maio, che ha lasciato il posto a tre giorni dalle urne, ha rivolto i suoi ringraziamenti e un lungo messaggio di saluto sui social, dove indirettamente spezza l'ennesima lancia in difesa della "sua" Virginia Raggi. "Ci hai ricordato che i nostri sindaci e le nostre sindache sono sotto il fuoco incrociato di media e potenti e che il rumore di pochi ha sovrastato il lavoro di tantissimi, oscurando il lavoro dove eravamo maggioranza. Ci hai ricordato che porre problemi è più facile e meno impegnativo che risolverli".