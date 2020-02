Elezioni Roma, cittadini alle urne ma c'è il blocco del traffico: "Raggi esenti elettori del Centro"

"Apprendiamo con stupore che la sindaca Raggi ha decretato proprio per domenica 1 marzo il blocco totale del traffico a Roma. Peccato che proprio domenica 1 marzo si svolgeranno le elezioni suppletive per il primo collegio della camera dei deputati che interesserà un quadrante importante della città".

A lanciare la polemica i consiglieri di FdI in Campidoglio Andrea De Priamo e Lavinia Mennuni. Le due date, elezioni e stop alla circolazione infatti coincidono, e il blocco di domani è stato anticipato onde evitare che coincidesse il 29 marzo con un altro appuntamento elettorale, quello con il referendum costituzionale per il taglio dei parlamentari. Due pesi e due misure?

"Crediamo che un sindaco debba agevolare l'esercizio del voto per i propri cittadini e non complicarlo. La Raggi sposti ad altra data il blocco del traffico previsto per il 1 marzo, o si esenti dal blocco gli elettori del 1 Collegio che intendono recarsi a votare con la propria autovettura".