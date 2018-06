Elezioni, III e VIII municipio al voto: tutti gli aggiornamenti in diretta

Due municipi e sedici comuni al voto. Tornata elettorale importante per Roma e provincia. Un test per saggiare da un lato l'impatto del nuovo governo giallo verde sugli elettori, dall'altro la tenuta - a Roma - dell'amministrazione Raggi. Una sorta di test di midterm direbbero gli americani, quasi 300.000 romani chiamati alle urne in due territori, il III e l'VIII, che hanno vissuto la caduta delle amministrazioni grilline. Stessa sorte per Anzio e Pomezia, mentre per Fiumicino è in gioco la riconferma di un pezzo da novanta del Pd provinciale: Esterino Montino.

Qui di seguito gli aggiornamenti in diretta della giornata

12.00 - I primi dati sull'affluenza: secondo quanto riportato dal sito del Comune di Roma, alle 12 ha votato l'8,43 per cento degli aventi diritto totali sui due territori: 24.443 romani alle urne su 289.912 iscritti. Nel III municipio l'8,18%, nell'VIII l'8,80. Sezioni pervenute 319 su 319.

Ore 12 - Tra i 16 comuni al voto nella provincia di Roma l'affluenza registrata alle 12 è del 19,42 per cento. Un risultato superiore al 13,59 per cento delle elezioni precedenti. Tra i comuni con più di 15 mila abitanti c'è Fiumicino, al 18,40 per cento; Pomezia, al 15,52%; Velletri, al 21,05 per cento, e Santa Marinella, al 24,26 per cento.

Il dato, poco confortante per chi teme una vittoria prima di tutto dell'astensionismo, risulta di quasi due punti percentuali inferiore di quello del X municipio che votò lo scorso novembre. A Ostia allo stesso orario aveva voto il 10,9 per cento. Mentre alle comunali del 2016, sempre a mezzogiorno, si recò alle urne il 14,12 per cento degli aventi diritto. Ma vista la giornata di bel tempo, forse i romani opteranno per la fascia oraria serale. La prossima rilevazione è prevista per le 19.

11.30 - VIII municipio. Vota anche il candidato del centrosinistra Amedeo Ciaccheri, all'istituto Armellini a San Paolo. "Ci siamo! Oggi le cittadine e i cittadini del Municipio 8 possono scegliere e far entrare il futuro nei nostri quartieri. Ostiense, Tor Marancia, Garbatella, Ardetino, San Paolo, Montagnola, Marconi, Roma70 e Ottavo colle. Non lasciamo niente di intentato per cambiare il nostro Municipio".

11.00 - VIII municipio. I candidati si recano all'urne. Intorno alle ore 11 vota il candidato del centrodestra Simone Foglio, con tradizionale foto postata sui social: "Io ho fatto il mio dovere. Ora tocca a voi: adesso cambiamo, insieme. Si può votare fino alle 23.00 nel vostro seggio abituale".

7.00 - Aperti i seggi nei 16 comuni e nei due municipi di Roma al voto.

Elezioni VIII municipio

Nell’VIII municipio, dopo le fratture interne che portarono alla caduta di Paolo Pace, il movimento proverà a ricompattarsi attorno alla figura di Enrico Lupardini. Sul territorio, storicamente di sinistra, la sfida con il candidato del centrosinistra Amedeo Ciaccheri è aperta. Per il centrodestra, corre invece Simone Foglio, sostenuto da un’alleanza tra Fdl, Fi e Lega.

Elezioni III municipio

Nel III municipio tenta invece la riconferma l’ex presidente, sfiduciata nel febbraio scorso, Roberta Capoccioni. Qui la sfida è con l’ex assessore all’Urbanistica della Giunta Marino, Giovanni Caudo, che è riuscito a dare alla sua corsa elettorale contro il M5S un’impronta di carattere cittadino. La candidata pentastellata tenterà di battere anche Francesco Maria Bova, un nome sostenuto dalla coalizione di centrodestra ma avanzato da quella Lega alleata di Governo.



Si vota soltanto domenica 10 giugno, con i seggi che saranno aperti dalle 7 alle 23. Nei comuni con un numero superiore ai 15 mila abitanti, e nei due municipi romani, nel caso nessuno dei candidati superi il 50% più uno dei voti, è previsto un secondo turno. La data del ballottaggio è stata individuata nel giorno di domenica 24 giugno. Per esercitare il diritto di voto, sarà necessario presentarsi nella sezione indicata sulla propria scheda elettorale che, chiaramente, dovrà essere esibita insieme ad un documento d'identità ancora valido.