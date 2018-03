Elezioni municipi, nel III e nell'VIII si voterà il 10 giugno

Si vota il 10 giugno. Il Viminale, con decreto firmato dal ministro dell'Interno Marco Minniti, ha formalizzato la data delle prossime elezioni amministrative. Saranno 594 i comuni delle Regioni a statuto ordinario interessate dal provvedimento. Tra queste c'è anche la Capitale.

Le date per i Municipi

Nell'informativa diffusa dal Ministero dell'Interno si fa esplicitamente riferimento agli enti di prossimità romani. "I consigli circoscrizionali interessati - vi si legge - sono il III e l'VIII Municipio di Roma Capitale". Finisce così la gestione commissariale che, nel caso dell'VIII, è stata avviata nel marzo del 2017. Oltre dodici mesi fa.

Sarà quindi un giugno di test elettorali per Roma. Anche il 3 giugno romani alle urne per il referendum Atac. Dopo la scelta del concordato preventivo, un voto ancora più importante per il futuro dell'amministrazione pentastellata. Ma se i grillini "tremano", le opposizioni in quest'ultimo caso non possono certo dirsi serene. Il Pd, che ha raccolto le firme per il referendum, non ha una posizione unica sulla questione. Lecito quindi aspettarsi liti e dibattiti interni.

