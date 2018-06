Campidoglio, giunta e consiglieri mettono a punto i prossimi tre anni

Nei giorni che segnano il secondo compleanno della consiliatura pentastellata, caduto, ironia della sorte, nei giorni in cui la sindaca inizia il suo processo per la vicenda nomine, in Campidoglio si prova a rilanciare l'azione amministrativa. Prove di compattezza tra giunta e consiglieri. Ieri è stato un sabato di lavoro. Secondo quanto riporta l'agenzia Dire consiglieri di maggioranza e assessori, sotto la guida della sindaca, Virginia Raggi, hanno discusso il "Documento unico di programmazione" (Dup).

Si tratta del progetto di lavoro dell'amministrazione per i prossimi tre anni per lo sviluppo di Roma. A quanto appreso dall'Agenzia Dire si è discusso, in particolare, di mobilità e dello sblocco delle gare d'appalto per i lavori pubblici. La rete dei mezzi di trasporto pubblico e l'urbanistica l'hanno fatta da padrona ma non sono mancati approfondimenti sull'andamento del piano rifiuti.

Il Dup è un documento che impegna giunta e maggioranza a perseguire degli step per il raggiungimento degli obiettivi politici indicati dal programma di governo e dalle indicazioni della sindaca. Ogni assessorato e ogni commissione ha i propri obiettivi e i propri step per verificare se il programma viene realizzato secondo la scaletta temporale indicata. Allo stesso tempo il Dup aiuta a tenere sotto controllo le spese e ad ottimizzarle evitando sovrapposizioni tra attori diversi e facilitando il confronto su temi per i quali è previsto l'intervento di più dipartimenti o assessorati. Attraverso il Dup sindaco e gabinetto riescono a verificare ritardi o intoppi in modo da poter intervenire repentinamente.

Sono stati illustrati i primi risultati dell'avvio del nuovo "porta a porta" nel X e VI Municipio e sono state indicate le date per l'estensione del servizio negli altri Municipi. "Si respira un clima collaborativo come non vedevamo da tempo" ha fatto sapere uno dei presenti mentre sia gli assessori presenti che i consiglieri hanno sottolineato come "il problema sono i ritardi nell'espletamento delle gare e la burocrazia che non aiuta"

Raggi ha annunciato l'arrivo a breve di alcune misure che dovrebbero porre rimedio alla formazione delle commissioni di gara per gli appalti. "Stiamo per concretizzare quanto abbiamo seminato", ha detto. "Abbiamo realizzato le fondamenta, ora ci cittadini vogliono che iniziamo a costruire il palazzo".

Il neocapogruppo Giuliano Pacetti su facebook ha rilanciato la riunione: "Con il confronto e la collaborazione stiamo definendo i prossimi passi da intraprendere per la completa realizzazione del programma per Roma consci del grande lavoro che ci aspetta: insieme portiamo avanti la nostra rivoluzione gentile. Questo e' lo spirito giusto. Avanti a testa alta".