Trump a Roma il 24 maggio: incontrerà Papa Francesco e il presidente Mattarella

Il presidente degli Stati Uniti sarà a Roma il 24 maggio. Incontrerà il presidente Sergio Mattarella, secondo quanto annunciato dalla casa Bianca, e sarà ricevuto in vaticano da Papa Francesco alle 8.30 nel Palazzo Apostolico, secondo la Santa Sede.

Il presidente americano visiterà il Vaticano nel corso del suo primo viaggio all'estero in cui sarà a Bruxelles per il vertice della Nato e a Taormina per il G7. Successivamente, fa sapere la Santa Sede, il presidente Trump incontrerà il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato, accompagnato da monsignor Paul Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati.

Parlando alla Casa Bianca per la firma di un decreto sui gruppi religiosi, Trump ha confermato la visita e ha aggiunto che "la tolleranza è la pietra miliare della pace. Per questo sono orgoglioso di fare uno storico annuncio questa mattina e condividere con voi che il mio primo viaggio all'estero come presidente sarà in Arabia Saudita, poi in Israele e poi in Vaticano a Roma". La Casa Bianca ha quindi spiegato che durante la vista del G7 di Taormina Trump e Mattarella discuteranno di "cooperazione multilaterale e relazioni bilaterali fra gli Stati Uniti e l'Italia".